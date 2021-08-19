Жительница Башкирии, ребёнка которой выбросила из окна роддома соседка по палате, впервые рассказала о своей трагедии. По словам Виктории, она и её семья пережили самый страшный и кошмарный день, но тем не менее решили простить всех — и невменяемую женщину, которая убила малыша, и врачей.

Появившийся на свет 16 августа ребёнок был долгожданным — семья, где уже есть двое детей, хотела "приумножить любовь и счастье".

"Я очень переживала, как пройдёт операция. Я знала, что я рискую, так как у меня слабые сосуды и непереносимость наркоза. И, в общем-то, как и думала, мне было очень плохо, и я практически была на грани", — цитирует обращение Виктории kp.ru.

Она выразила благодарность врачам, которые "всё сделали хорошо", — и на свет появился малыш. После операции её перевели в реанимацию, где её соседками оказались ещё три женщины с детьми. Ничего не предвещало беды — Виктория звонила домой и показывала новорождённого, родные были очень рады и даже поехали отмечать появление на свет малыша. Однако потом всей её семье пришлось пережить "самый страшный и кошмарный день".

"За те дни, которые нам с мужем пришлось оставаться в роддоме, так как я была на лечении, мы прожили всё, что только можно было прожить. И боль, и отчаяние, и горе, и отрицание, мы рыдали и не спали вообще. А потом мы поняли, что за такой короткий период наш [малыш] научил нас ценить и любить ещё больше. И его, и друг друга, и детей наших, и вообще жизнь. Мы не держим зла и всех прощаем: и роддом, и врачей, и эту невменяемую женщину, которая лежала со мной в реанимации", — отметила Виктория.

По её словам, семья не будет подавать в суд, потому что "зло злом не победить". В заключение женщина добавила, что счастлива, так как успела сделать на память одну фотографию своего новорождённого ребёнка. Она всё равно считает себя мамой троих детей: "Просто один мой ребёнок живёт у меня в сердце".