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Смертельное столкновение мотоциклиста и BMW под Кировом попало на видео

Как Лайфу рассказала сестра погибшего, погибший был сотрудником ДПС. У мужчины остались жена и ребёнок.

19 августа, 08:45

Под Кировом мотоциклист влетел в иномарку и погиб. Видео © Соцсети

Жуткая авария произошла на автодороге под Кировом. 38-летний мотоциклист Александр К. разбился насмерть, когда в него на полной скорости влетел BMW, который двигался по встречной полосе. Об этом Лайфу сообщили в региональном ГИБДД.

На кадрах с видеорегистратора одного из автомобилей видно, что 44-летний водитель иномарки пошёл на обгон сразу двух машин, однако не рассчитал расстояние. В какой-то момент в автомобиль на полной скорости врезался мотоцикл "Судзуки". От удара водителя отбросило на проезжую часть, а сам байк улетел в строну "форда", пробив ему лобовое стекло. ДТП произошло 18 августа на 617-м километре трассы Кострома — Шарья — Киров — Пермь в Слободском районе.

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Как рассказала Лайфу сестра погибшего, её брат был сотрудником ДПС, у него остались жена и ребёнок.

"У нас сейчас горе в семье. Водитель BMW жёстко нарушил правила и совершил столкновение с моим братом. Брат мой раньше был сотрудником ДПС, у него остались жена и ребёнок", — сказала женщина.

Ранее Лайф рассказывал, что на Урале водитель насмерть сбил бабушку и её восьмилетнюю внучку. Удар был настолько сильным, что их отбросило на встречно едущий автомобиль. Обе скончались на месте.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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