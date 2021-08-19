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Трое детей и двое взрослых погибли в жутком ДТП с КамАЗом и легковушкой в Калмыкии

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Судя по кадрам с места происшествия, от легкового автомобиля в результате столкновения осталась лишь груда металла.

19 августа, 08:04

Фото © ГУ МЧС России по Республике Калмыкия

Пять человек, включая трёх детей, погибли в жуткой аварии на трассе в Калмыкии. Как сообщает региональное управление МЧС, КамАЗ лоб в лоб столкнулся с легковушкой.

"Сегодня в 9:02 поступило сообщение о том, что на трассе Р-216 (дорога, соединяющая Ставрополь, Элисту и Астрахань. — Прим. Лайфа) произошло ДТП с участием грузового автомобиля КамАЗ и легкового автомобиля "Ниссан-Альмера", уточнили в ведомстве.

  • Фото © ГУ МЧС России по Республике Калмыкия
    Фото © ГУ МЧС России по Республике Калмыкия
  • Фото © ГУ МЧС России по Республике Калмыкия
    Фото © ГУ МЧС России по Республике Калмыкия
  • Фото © ГУ МЧС России по Республике Калмыкия
    Фото © ГУ МЧС России по Республике Калмыкия

Фото © ГУ МЧС России по Республике Калмыкия

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На Урале водитель насмерть сбил бабушку и её восьмилетнюю внучку

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии. Судя по опубликованным кадрам, удар был такой силы, что большегруз опрокинулся набок, а от иномарки осталась груда металла. Отмечается, что все погибшие находились в легковом автомобиле.

Ранее Лайф рассказывал, что два человека погибли и ещё трое пострадали в результате столкновения трёх автомобилей, в том числе автобуса, в Кабардино-Балкарии. Авария случилась в Баксанском районе на автодороге А-158 Прохладный — Эльбрус в зоне проведения дорожных работ.

В ДТП, устроенном главой районного УГИБДД на Алтае, погибли силовики со Ставрополья

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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