Трое детей и двое взрослых погибли в жутком ДТП с КамАЗом и легковушкой в Калмыкии

Пять человек, включая трёх детей, погибли в жуткой аварии на трассе в Калмыкии. Как сообщает региональное управление МЧС, КамАЗ лоб в лоб столкнулся с легковушкой.

"Сегодня в 9:02 поступило сообщение о том, что на трассе Р-216 (дорога, соединяющая Ставрополь, Элисту и Астрахань. — Прим. Лайфа) произошло ДТП с участием грузового автомобиля КамАЗ и легкового автомобиля "Ниссан-Альмера", — уточнили в ведомстве.







В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии. Судя по опубликованным кадрам, удар был такой силы, что большегруз опрокинулся набок, а от иномарки осталась груда металла. Отмечается, что все погибшие находились в легковом автомобиле.