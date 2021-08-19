Вирусолог назвал обоснованной модификацию "Спутника V" под дельта-штамм
По словам собеседника Лайфа, ковид можно сравнить с гриппом, ведь эти вирусы схожи, и в дальнейшем ситуация с этой болезнью будет развиваться по уже известному сценарию.
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Появление варианта вакцины "Спутник V", заточенного под штамм коронавируса "дельта", обоснован. Такое мнение Лайфу высказал директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов.
"Возможно, что каждый год [вакцина] будет модифицироваться и, возможно, будут выделяться новые штаммы. Это разработчик вакцины, которая сейчас наиболее массово применяется в России, и, конечно, это обосновано и основано на тех исследованиях, которые сейчас проводятся", — сказал эксперт.
Колбасов назвал разработку центра им. Гамалеи плановыми работами в соответствии с мировыми тенденциями. Он также заметил, что в данном случае можно привести пример с гриппом, так как эти вирусы схожи и ситуация в дальнейшем может развиваться по уже известному сценарию.
Ранее Лайф рассказывал, что комбинация вакцины "Спутник V" с препаратом американской компании Moderna дала хороший иммунитет. Такие результаты дало исследование, проводимое в Аргентине при содействии Российского фонда прямых инвестиций.
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