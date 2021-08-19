19 августа ровно 30 лет назад случился путч, который привёл к отставке Михаила Горбачёва и к распаду Советского Союза. О причинах провала Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) рассказал экс-премьер-министр России Сергей Степашин, который возглавлял комиссию по расследованию августовских событий 1991 года.

"ГКЧП шёл к народу ни с чем. Было непонятно, что он предлагал для спасения страны, кроме риторики. Также никто не рассчитывал, что вся Москва поднимется против путча. Люди устали бояться, это было удивительное время. Люди почувствовали свободу, поняли, что их слышат", — цитирует его слова RT.

Степашин отметил, что если бы не ГКЧП, то 20 августа было бы подписано союзное соглашение, которое позволило бы нашей стране сохранить единую валюту, экономическое пространство и армию. Более того, как подчеркнул экс-премьер-министр России, десятки миллионов русских не оказались бы в таком случае за границей.

В свою очередь, лидер коммунистов Геннадий Зюганов убеждён, что экс-президент СССР Михаил Горбачёв заранее знал о планах организаторов ГКЧП и на словах дал им добро, подтолкнув тем самым к официальному объявлению о создании комитета.

"После чего использовал его как повод объявить путчистами и врагами тех представителей верхнего эшелона власти, которые искренне стремились к спасению СССР и сохранению социализма. Он фактически повёл себя как провокатор", — пояснил Зюганов.

По мнению депутата Мосгордумы Сергея Митрохина, самая главная причина провала переворота заключалась в том, что ГКЧП практически никто не поддерживал. Главной силой противников комитета, как подчеркнул парламентарий, было то, что члены ГКЧП сами ничего не могли контролировать, включая армию, тем самым они показали, что политика, направленная в прошлое, обречена на фиаско.

"Это был урок. ГКЧП вбил последние гвозди в гроб советского государства. Если бы не ГКЧП, то СССР в каком-то обновлённом варианте можно было бы сохранить", — добавил Митрохин.