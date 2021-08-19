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Пропавшую в июне 9-летнюю девочку нашли мёртвой в Тюмени

Она ушла из дома 30 июня. При этом 3 июля у неё должен был быть день рождения.

19 августа, 07:59
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<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Пропавшую в конце июня девятилетнюю девочку нашли мёртвой. Эту информацию подтверждает источник Лайфа. При этом, по данным 72.ru, расчленённое тело ребёнка обнаружено недалеко от АЗС. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Зашла за шоколадкой: В Тюмени девятилетняя девочка попала на камеры в магазине перед исчезновением

Зашла за шоколадкой: В Тюмени девятилетняя девочка попала на камеры в магазине перед исчезновением

Напомним, 30 июня девочка ушла из дома, с тех пор её местонахождение было неизвестно. Поисковики не исключали криминального характера исчезновения ребёнка. На причастность к пропаже проверяли соседей, Правительство Тюменской области объявило вознаграждение за информацию, которая поможет установить местонахождение девочки.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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