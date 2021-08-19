"Единая Россия" разработала законопроект о запрете въезда в РФ иностранцам-русофобам

Члены "Единой России" разработали законопроект, запрещающий иностранцам и лицам без гражданства въезд в страну, если они совершили ряд "недружественных" действий. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале партии.

"Запрет на въезд — не означает индульгенцию. Каждая русофобская выходка должна получать адекватную правовую оценку со стороны властей тех государств, где такое происходит", — пояснил председатель думского Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Так, запрет предлагается установить для тех, кто "возбуждает ненависть, вражду, унижает людей по национальному, расовому, религиозному или языковому признаку". Такая же мера касается и тех, кто оскорбляет память защитников Отечества, унижает честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны, оскверняет символы воинской славы России, уничтожает или повреждает памятники и другие мемориалы, увековечивающие память погибших героев.

Вместе с тем парламентарии предложили не пускать в страну и распространителей ложной информации о деятельности СССР в годы ВОВ и о ветеранах. Аналогичные меры ждут за пропаганду или демонстрацию нацистской и экстремистской символики. Люди, которые отрицают факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, и одобряют преступления нацистов, также не смогут попасть на территорию России.