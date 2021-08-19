Эксперт назвала объём поставок газа в Европу после запуска "Северного потока – 2"
Основные хранилища "Газпрома" сейчас заполнены на рекордно низкие 18%, а в среднем по ЕС этот показатель составляет 61,8%.
Фото © Nord Stream 2 / Paul Langrock
Если запуск "Северного потока – 2" не будет задержан, то "Газпром" до конца года сможет поставить в Европу объём газа, сопоставимый с вместимостью крупнейшего подземного хранилища (ПХГ) компании. Такое мнение высказала директор по исследованиям компании Vygon Consulting Мария Белова.
"Его запуск в октябре-ноябре позволит дополнительно привести в Европу порядка четырёх-пяти миллиардов кубометров газа, что сопоставимо с активным объёмом ПХГ в Редене, Германия", — приводит её слова РИА "Новости".
В настоящий момент запасы газа в европейских ПХГ находятся на многолетних минимумах. Сбой поставок топлива вызван аварией на заводе по подготовке конденсата к транспорту в Новом Уренгое, в связи с чем компания вынуждена выбирать газ из европейских хранилищ. При этом основные хранилища "Газпрома" сейчас заполнены на рекордно низкие 18%, а в среднем по ЕС этот показатель составляет 61,8%. По мнению Беловой, запуск "Северного потока – 2" без задержек будет иметь важное значение для Европы.
Ранее "Газпром" впервые оценил заявление ФРГ и США по "Северному потоку – 2". В российской компании отметили, что американо-немецкий документ ни к чему не обязывает.
Напомним, проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть закончены уже в конце августа 2021 года, газопровод завершён на 99%.
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