Эксперт назвала объём поставок газа в Европу после запуска "Северного потока – 2"

Если запуск "Северного потока – 2" не будет задержан, то "Газпром" до конца года сможет поставить в Европу объём газа, сопоставимый с вместимостью крупнейшего подземного хранилища (ПХГ) компании. Такое мнение высказала директор по исследованиям компании Vygon Consulting Мария Белова.

"Его запуск в октябре-ноябре позволит дополнительно привести в Европу порядка четырёх-пяти миллиардов кубометров газа, что сопоставимо с активным объёмом ПХГ в Редене, Германия", — приводит её слова РИА "Новости".

В настоящий момент запасы газа в европейских ПХГ находятся на многолетних минимумах. Сбой поставок топлива вызван аварией на заводе по подготовке конденсата к транспорту в Новом Уренгое, в связи с чем компания вынуждена выбирать газ из европейских хранилищ. При этом основные хранилища "Газпрома" сейчас заполнены на рекордно низкие 18%, а в среднем по ЕС этот показатель составляет 61,8%. По мнению Беловой, запуск "Северного потока – 2" без задержек будет иметь важное значение для Европы.

Ранее "Газпром" впервые оценил заявление ФРГ и США по "Северному потоку – 2". В российской компании отметили, что американо-немецкий документ ни к чему не обязывает.