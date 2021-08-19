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В ЕС призвали не дать России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане

Брюссель выступает за налаживание диалога с новыми властями в Кабуле, чтобы предотвратить гуманитарный и миграционный кризис, но речь о признании этих властей пока не идёт.

19 августа, 08:07

Здание Еврокомиссии в Брюсселе.

Фото © Wikipedia.org

Евросоюз не должен позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане и стать главными спонсорами Кабула. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, он призвал Европу "действовать".

"Мы провели встречу глав МИД ЕС по Афганистану [17 августа в онлайн-формате], где обменялись мнениями, как ЕС должен себя позиционировать по отношению к новой политической реальности в Кабуле. ЕС не должен позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане и стать спонсорами Кабула", — отметил глава европейской дипломатии, выступая на внеплановом заседании комитетов Европарламента по иностранным делам и по вопросам развития.

Ранее Боррель заявлял о необходимости начать диалог с новыми властями в Кабуле, чтобы предотвратить гуманитарный и миграционный кризис. По его словам, Брюссель признаёт, что талибы выиграли войну в Афганистане, однако речи об их признании пока не идёт.

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Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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