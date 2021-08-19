Москвичка придумала историю с захватом заложников, чтобы выгнать мужа из квартиры

В Москве женщина сообщила в экстренные службы, что её муж заперся в квартире вместе с сыном, которого взял в заложники, и пустил газ. Однако ужасающая история оказалась всего лишь выдумкой. Об инциденте, который произошёл утром 19 августа, сообщает сайт kp.ru.

После вызова в многоэтажку на Очаковском шоссе немедленно направились экстренные службы, однако по прибытии на место специалисты поняли, что тревожный звонок был ложным. Всё это женщина выдумала, чтобы выгнать пьяного супруга из квартиры.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве уточнили, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения вышел на улицу до приезда правоохранителей. Сейчас он находится в ближайшем отделе полиции для дачи объяснений.

К женщине у представителей правопорядка пока нет вопросов, однако, скорее всего, москвичке придётся заплатить штраф за ложную тревогу.