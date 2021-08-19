Диетолог рассказала, как правильно питаться во время заболевания ковидом

Для определения особенностей питания человека, заболевшего коронавирусом, нужно понимать, в каком состоянии находится пациент. Об этом рассказала нутрициолог, член Национального общества диетологов Ольга Деккер в беседе с телеканалом "Звезда".

"Если он (человек, заражённый CoViD-19. — Прим. Лайфа) лежит на ИВЛ, понятно, там врачи справятся с поднятием уровня глюкозы. Если вы переносите дома это заболевание и в состоянии есть, то ваша задача — помочь своему иммунитету", — объяснила диетолог.

По мнению Деккер, неразумно лечиться только иммуностимулирующими препаратами и "не давать субстраты для построения иммунных клеток". Эксперт отметила, что организму необходимо предоставить всё необходимое для этого процесса, а также для создания антител. Это нужно, чтобы победить вирус и быстрее выздороветь.

"Необходимо, чтобы белки были в рационе, чтобы жиры были в рационе, а также и сложная группа углеводов. Если вы переносите средней тяжести заболевание, у вас нет сил есть, пожалуйста, работайте над тем, чтобы держать уровень глюкозы в крови", — отметила эксперт.

По словам нутрициолога, больше всего подойдёт лёгкая группа углеводов. Кроме того, Деккер рекомендовала следовать назначениям врача, а после выздоровления нужно перейти на этап восстановления.