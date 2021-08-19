Диетолог рассказала, как правильно питаться во время заболевания ковидом
Заражённый коронавирусом организм важно обеспечить всем необходимым для построения иммунных клеток и антител, отметила эксперт.
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Для определения особенностей питания человека, заболевшего коронавирусом, нужно понимать, в каком состоянии находится пациент. Об этом рассказала нутрициолог, член Национального общества диетологов Ольга Деккер в беседе с телеканалом "Звезда".
"Если он (человек, заражённый CoViD-19. — Прим. Лайфа) лежит на ИВЛ, понятно, там врачи справятся с поднятием уровня глюкозы. Если вы переносите дома это заболевание и в состоянии есть, то ваша задача — помочь своему иммунитету", — объяснила диетолог.
По мнению Деккер, неразумно лечиться только иммуностимулирующими препаратами и "не давать субстраты для построения иммунных клеток". Эксперт отметила, что организму необходимо предоставить всё необходимое для этого процесса, а также для создания антител. Это нужно, чтобы победить вирус и быстрее выздороветь.
"Необходимо, чтобы белки были в рационе, чтобы жиры были в рационе, а также и сложная группа углеводов. Если вы переносите средней тяжести заболевание, у вас нет сил есть, пожалуйста, работайте над тем, чтобы держать уровень глюкозы в крови", — отметила эксперт.
По словам нутрициолога, больше всего подойдёт лёгкая группа углеводов. Кроме того, Деккер рекомендовала следовать назначениям врача, а после выздоровления нужно перейти на этап восстановления.
Ранее стало известно, что центр им. Гамалеи, разработавший российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", создал модифицированный под штамм "дельта" вариант препарата. Однако говорить об эффективности такого варианта пока преждевременно, заметил Александр Гинцбург.
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