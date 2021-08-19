В России коронавирус за прошедшие сутки выявили у 21 058 человек
При этом полностью излечилось от болезни за этот же период 24 017 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 5 963 054.
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В России за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 21 058 человек, у 8,9% из которых не было клинических проявлений болезни. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением CoViD-19.
Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировали в Москве (+2142), Санкт-Петербурге (+1563), Подмосковье (+949), Свердловской (+511) и Нижегородской (+501) областях.
При этом за последние 24 часа полностью излечилось от CoViD-19 24 017 человек, а общее число выздоровевших достигло 5 963 054. За всё время в России зарегистрировали 6 684 531 случай коронавируса, зафиксировали 173 700 летальных исходов, из которых 791 — за прошедшие сутки.
Ранее инфекционист объяснил, что мешает полному прекращению пандемии коронавируса. Учёный отметил, что ещё предстоит изучать источники возникновения ковида. Не установлено даже, от кого CoViD-19 передался человеку, преодолев межвидовой барьер.
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