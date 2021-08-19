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В России коронавирус за прошедшие сутки выявили у 21 058 человек

При этом полностью излечилось от болезни за этот же период 24 017 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 5 963 054.

19 августа, 08:50
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 21 058 человек, у 8,9% из которых не было клинических проявлений болезни. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением CoViD-19.

Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировали в Москве (+2142), Санкт-Петербурге (+1563), Подмосковье (+949), Свердловской (+511) и Нижегородской (+501) областях.

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При этом за последние 24 часа полностью излечилось от CoViD-19 24 017 человек, а общее число выздоровевших достигло 5 963 054. За всё время в России зарегистрировали 6 684 531 случай коронавируса, зафиксировали 173 700 летальных исходов, из которых 791 — за прошедшие сутки.

Ранее инфекционист объяснил, что мешает полному прекращению пандемии коронавируса. Учёный отметил, что ещё предстоит изучать источники возникновения ковида. Не установлено даже, от кого CoViD-19 передался человеку, преодолев межвидовой барьер.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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