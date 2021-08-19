Мужчину, похожего на сбежавшего из ИВС киллера Мавриди, заметили в Подольске

В подмосковном Подольске заметили мужчину, похожего на сбежавшего из ИВС Александра Мавриди, которого подозревают в убийстве колбасного короля. По данным источника Лайфа, в полицию обратилась местная жительница, которая заявила, что встретила подозрительного жильца во дворе дома.

По словам нашего собеседника, впервые женщина увидела похожего на Мавриди мужчину 7 августа. Он был в спортивном костюме, на вид ему 40 лет, он сам завёл с ней разговор. После этого инцидента женщина видела его во дворе ещё раз.