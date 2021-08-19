Мужчину, похожего на сбежавшего из ИВС киллера Мавриди, заметили в Подольске
Дерзкий побег произошёл 6 августа, спустя две недели четверо арестантов задержаны, на свободе остаётся только Мавриди.
Александр Мавриди. Фото © LIFE
В подмосковном Подольске заметили мужчину, похожего на сбежавшего из ИВС Александра Мавриди, которого подозревают в убийстве колбасного короля. По данным источника Лайфа, в полицию обратилась местная жительница, которая заявила, что встретила подозрительного жильца во дворе дома.
По словам нашего собеседника, впервые женщина увидела похожего на Мавриди мужчину 7 августа. Он был в спортивном костюме, на вид ему 40 лет, он сам завёл с ней разговор. После этого инцидента женщина видела его во дворе ещё раз.
Напомним, 6 августа в истринском ИВС произошёл дерзкий побег. Беглецов было пятеро, среди них — Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве колбасного короля, бизнесмена Владимира Маругова. Поздно ночью сокамерники смогли выбить "кормушку" — окно для передачи пищи — и снять замки.
11 августа полиция задержала первых двух сбежавших — 34-летнего Ивана Цуркану и 35-летнего Дениса Грозаву. Они скрывались на съёмной квартире в Подольске. Третий участник побега — Николай Тетеря — сам сдался полиции. 18 августа стало известно о задержании четвёртого арестанта — Александра Бутнару. Сейчас на свободе остаётся только Мавриди, МВД объявило награду в размере одного миллиона рублей за информацию, которая поможет его поймать.
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