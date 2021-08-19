Блогерша из Киева с огромными скулами показала себя в 21 год, до того как изуродовала лицо пластикой
Сейчас Анастасия — популярная фрик-блогерша, которую знают даже в Европе, а на её инстаграм подписано 269 тысяч человек.
32-летняя Анастасия Покрищук из Киева прославилась на весь мир благодаря своей любви к операциям и филлерам. За последние несколько лет женщина кардинально изменила свой внешний вид, потратив больше 155 тысяч рублей на различные вмешательства. Сейчас фрик-блогерша считается обладательницей самых больших скул в мире, но так было не всегда.
Анастасия поделилась с подписчиками в "Инстаграме" архивным фото, на котором блогерше было около 21 года. На нём девушка явно была при полном параде: со светлым макияжем, бровями-ниточками и в крупных серёжках. Скулы Анастасии не выпирали, а губы не были раздуты до невероятных размеров. На фото "до" блогерша предстала в совершенно обычном виде, однако он категорически не устраивал саму Анастасию.
Под такими фото блогерша часто высмеивает естественную красоту. Раньше она считала себя серой мышкой и не выкладывала снимки в Сеть. Зато теперь, после "преображения", по мнению Анастасии, она стала просто идеальной. Однако не все подписчики поддерживают её в этом.
Сейчас норм, но убери скулы
Раньше было лучше...
Сейчас, конечно, лучше, но всё же скулы — это прямо пипец как перебор
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