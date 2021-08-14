Фрик-модель показала, как выглядела до всех операций, и никто не узнал её в этом милом ангелочке
Мария — огромная любительница различных модификаций, и её фанаты представить не могли, насколько она себя изменила.
24-летняя модель из Канады, которая прославилась в Сети как Мария Магдалина, собрала вокруг себя огромную армию фанатов. Девушка обожает различные модификации, поэтому и прошла через бесчисленное количество пластических операций, чтобы стать собственным идеалом. А филлеры и татуировки довершили картину, пишет Daily Star.
На днях Мария поделилась с подписчиками архивными фото, на которых она была ещё с неизменённой внешностью. На снимке маленькая девочка позировала вместе с другими детьми. Она была одета в милое платье, а её волосы были заколоты бантом. В руках Мария держала куклу и застенчиво улыбалась фотографу. Разумеется, в этом милом ангелочке никто не узнал ту фрик-модель, которую фанаты регулярно видят в "Инстаграме".
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Похлопаю любому, кто увидит её теперь без одежды и скажет, что она красивая. Что она с собой сделала — выглядит просто ужасно!
Но даже сейчас Мария не полностью довольна своей внешностью. Она планирует сильнее увеличить губы — так, чтобы они совсем не закрывались, а верхняя касалась носа. Такую мечту модель планирует осуществить в скором времени, несмотря на все просьбы пользователей Сети показаться специалисту — и вовсе не косметологии.
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