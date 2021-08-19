Профессор РАН Мажуга рассказал, как ковид помог российской науке. Видео © LIFE

Благодаря коронавирусной инфекции россияне знают, что в РФ есть замечательные молекулярные биологи и вирусологи, которые оперативно и быстро создали несколько вакцин. Об этом заявил профессор РАН и кандидат в депутаты Государственной думы Александр Мажуга в эфире шоу "Дайте сказать".

"Коронавирус, конечно, повлиял на разные сферы. <...> Что-то мы извлекли, какие-то из этого выводы. Это наука. Мы понимаем, что постковидный мир связан с наукой. Мы должны жить по науке. И, конечно, это здравоохранение. Здравоохранение и наука — это близкие сферы, особенно в теме разработки лекарств, получения субстанции. Нам необходимо уделять внимание национальной безопасности, лекарственной безопасности. Плохо так говорить, но ковид действительно где-то пошёл на пользу", — отметил Мажуга.

Профессор РАН также добавил, что необходимо поддерживать российских учёных и сделать всё, чтобы их достижения воспринимались гражданами страны. По его словам, следует заняться выстраиванием связи науки и бизнеса. Это нужно для того, чтобы разработки наших специалистов не останавливались на этапе создания, а внедрялись в производство, имели какое-то будущее. Мажуга отметил, что в этом процессе есть целая цепочка действий и определённые инструменты, которые необходимо закрепить на государственном уровне.

"Их законодательно необходимо закрепить. Поддержать учёных, с одной стороны, и дать условия для бизнеса, чтобы он вкладывался в нашу науку", — подчеркнул профессор.