Посольство распространило объявление для россиян, желающих покинуть Кабул

Посольство РФ в Кабуле сообщило о планируемом вывозе россиян из Афганистана, желающих покинуть страну просят обратиться в диппредставительство до 22 августа.

"В связи с планируемым вывозом граждан России из Афганистана просьба по возможности до конца дня 22 августа сообщить о своём желании выехать в Российскую Федерацию по адресу электронной почты: rusconsul-af@mail.ru", — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

При этом, как отдельно подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова, речи об эвакуации российского посольства из Кабула не идёт. Кроме того, по её словам, Москва готова предоставить услуги российской авиации для вывоза афганцев в другие страны, которые будут готовы принять беженцев.