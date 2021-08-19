Посольство распространило объявление для россиян, желающих покинуть Кабул
При этом, как отдельно подчеркнула представитель МИД Мария Захарова, речи об эвакуации российских дипломатов не идёт.
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Посольство РФ в Кабуле сообщило о планируемом вывозе россиян из Афганистана, желающих покинуть страну просят обратиться в диппредставительство до 22 августа.
"В связи с планируемым вывозом граждан России из Афганистана просьба по возможности до конца дня 22 августа сообщить о своём желании выехать в Российскую Федерацию по адресу электронной почты: rusconsul-af@mail.ru", — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.
При этом, как отдельно подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова, речи об эвакуации российского посольства из Кабула не идёт. Кроме того, по её словам, Москва готова предоставить услуги российской авиации для вывоза афганцев в другие страны, которые будут готовы принять беженцев.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Организация запрещена на территории РФ решением Верховного суда.
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