На "Армии-2021" представят андроид, способный принимать облик любого человека
Выставка пройдёт с 22 по 28 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В число участников мероприятия вошли ведущие вузы России.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
Фестиваль робототехники и инновационных технологий "Робоармия" представит человекоподобных андроидов, в том числе речь идёт о разработке Robo-C. Мероприятие впервые пройдёт в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2021" и Года науки и технологий. Об этом сообщает оргкомитет выставки.
"Среди экспонатов — человекоподобные андроиды, такие как робот Robo-C, который умеет общаться, выражать эмоции и способен принять облик любого человека на Земле", — отмечается в сообщении.
В число 60 участников мероприятия входят ведущие вузы России, такие как НИИ механики, НИИ ядерной физики, химический факультет и VR-центр МГУ имени Ломоносова, МАИ, МИСиС, МФТИ, БГТУ Военмех. Также отмечается, что свои достижения представят международные научные лаборатории и технопарки.
"На площади в 5000 квадратных метров интерактивная площадка представит лучшие передовые разработки учёных со всей страны в области робототехники, в космических, авиационных, VR- и AR-технологиях, бионике и нейротехнологиях", — пишут организаторы.
"Армия-2021" пройдёт с 22 по 28 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", который находится в подмосковной Кубинке. Там же будут проводиться мастер-классы, с помощью которых можно будет расширить свой кругозор и получить полезные навыки.
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