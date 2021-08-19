Москвичам пообещали первый звоночек осени и "мешок" полярного воздуха

На текущей неделе в Центральной России завершится метеорологическое лето. В пятницу, 20 августа, воздух в столичном регионе в последний раз прогреется до июльских значений — +24…+26. А затем лето начнёт меркнуть, и следующая неделя ознаменуется первым звоночком осени. Такой прогноз в беседе с Лайфом озвучил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В выходные не обойдётся без осадков: в субботу ожидаются скоротечные ливни с грозами, а в воскресенье местами пройдёт небольшой дождь. В ночь на 22 августа опустится туман, температура воздуха начнёт снижаться до +16 ночью и +23 днём.

"А далее лето начнёт меркнуть. Следующая неделя ознаменуется первым звоночком от грядущей осени. В атмосфере сформируется северный поток и скажется дыхание Борея — холодного северного ветра, из-за чего Москва окажется в "мешке" полярного воздуха с температурным фоном на три градуса ниже многолетней нормы, что соответствует климатическим показателям первой декады сентября", — рассказал эксперт.