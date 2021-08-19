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    Завершена расшифровка чёрного ящика с разбившегося на Камчатке Ан-26

    Несмотря на следы влаги внутри контейнера, магнитная лента сохранила информацию о полёте воздушного судна. Однако записаны не все данные.

    19 августа, 12:41
    <p>Фото © LIFE</p>

    Фото © LIFE

    Специалисты завершили расшифровку данных с параметрического бортового самописца пассажирского самолёта Ан-26, разбившегося на Камчатке в начале июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на промежуточный отчёт лаборатории Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

    "В лаборатории МАК выполнены считывание и расшифровка информации", — сказано в записи.

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    Отмечается, что магнитная лента, несмотря на следы влаги внутри контейнера, сохранила информацию о полёте воздушного судна. На ней обнаружили данные об этапе полёта на эшелоне, снижении и маневрировании в зоне аэродрома Палана до столкновения со скалой. Однако при этом отсутствует регистрация положения рычага управления правого двигателя и участок записи в течение примерно десяти минут вблизи реверса из-за разрушения магнитного слоя ленты. По словам специалистов, эта часть относится к этапу полёта на эшелоне.

    Камчатскому авиационному предприятию рекомендовано провести разовую проверку состояния магнитной ленты, качества и достоверности записи чёрных ящиков других Ан-26 с сохранением результатов расшифровок.

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    Напомним, самолёт Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь 6 июля. Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего несколько километров. Обломки Ан-26 были обнаружены на скале и на берегу моря. В результате катастрофы никто из находившихся на борту не выжил.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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