Завершена расшифровка чёрного ящика с разбившегося на Камчатке Ан-26

Специалисты завершили расшифровку данных с параметрического бортового самописца пассажирского самолёта Ан-26, разбившегося на Камчатке в начале июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на промежуточный отчёт лаборатории Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

"В лаборатории МАК выполнены считывание и расшифровка информации", — сказано в записи.

Отмечается, что магнитная лента, несмотря на следы влаги внутри контейнера, сохранила информацию о полёте воздушного судна. На ней обнаружили данные об этапе полёта на эшелоне, снижении и маневрировании в зоне аэродрома Палана до столкновения со скалой. Однако при этом отсутствует регистрация положения рычага управления правого двигателя и участок записи в течение примерно десяти минут вблизи реверса из-за разрушения магнитного слоя ленты. По словам специалистов, эта часть относится к этапу полёта на эшелоне.

Камчатскому авиационному предприятию рекомендовано провести разовую проверку состояния магнитной ленты, качества и достоверности записи чёрных ящиков других Ан-26 с сохранением результатов расшифровок.