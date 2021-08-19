Профессор РАН Александр Мажуга: Мы учим лекарства попадать в опухоль

Профессор РАН: Мы учим лекарства попадать в опухоль. Видео © LIFE

Профессор РАН и кандидат в депутаты Государственной думы Александр Мажуга рассказал о наиболее перспективном и востребованном направлении фармакологии, которое нуждается в поддержке государства. Речь идёт об адресной доставке лекарственных препаратов к поражённым клеткам. Такой подход ускоряет процесс лечения и снижает побочные эффекты.

"Нужно доставить лекарство в опухоль в нужный час в нужное место, чтобы оно именно там оказало терапевтический эффект и чтобы не было общей, так называемой системной токсичности на организм", — объясняет гость нового выпуска шоу "Дайте сказать".

По его словам, очень часто люди, которые начинают принимать курс химиотерапии, жалуются, что у них начинают страдать желудок, печень, селезёнка или, например, выпадают волосы. Это происходит от того, что лекарство действует не там, где нужно.