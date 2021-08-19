Профессор РАН Александр Мажуга: Мы учим лекарства попадать в опухоль
Гость шоу "Дайте сказать" объяснил, как работает адресная доставка препаратов к поражённым клеткам и что может сделать государство для развития такой технологии.
Профессор РАН: Мы учим лекарства попадать в опухоль.
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Профессор РАН и кандидат в депутаты Государственной думы Александр Мажуга рассказал о наиболее перспективном и востребованном направлении фармакологии, которое нуждается в поддержке государства. Речь идёт об адресной доставке лекарственных препаратов к поражённым клеткам. Такой подход ускоряет процесс лечения и снижает побочные эффекты.
"Нужно доставить лекарство в опухоль в нужный час в нужное место, чтобы оно именно там оказало терапевтический эффект и чтобы не было общей, так называемой системной токсичности на организм", — объясняет гость нового выпуска шоу "Дайте сказать".
По его словам, очень часто люди, которые начинают принимать курс химиотерапии, жалуются, что у них начинают страдать желудок, печень, селезёнка или, например, выпадают волосы. Это происходит от того, что лекарство действует не там, где нужно.
"Мы учим лекарства попадать в опухоль. Самый удачный пример, который был реализован нашей лабораторией, это адресная доставка противоопухолевых препаратов в рак предстательной железы. Сейчас этот проект совместно с одной российской фармкомпанией проходит стадию клинических испытаний. Я надеюсь, что через несколько лет этот препарат появится у пациентов", — добавил учёный.
Подробнее о том, какие первоочередные вопросы государству необходимо решать в образовании и научной сфере, Александр Мажуга рассказал в новом выпуске "Дайте сказать".
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