Профессор РАН: Китайские учёные берут усидчивостью, а русские — креативностью. Видео © LIFE

Профессор РАН и кандидат в депутаты Государственной думы Александр Мажуга не считает, что российская наука отстаёт от западной или европейской. Своими мыслями на этот счёт он поделился в новом выпуске шоу "Дайте сказать". По словам учёного, в мире науки существует здоровая конкуренция: "Где-то сильнее мы, где-то — они".

"А вот в химии мы всегда были сильны, особенно в органической химии и в радиохимии, поскольку у нас в стране достаточно много радионуклеидов добывается", — рассуждает он.

По словам Мажуги, у нас очень хорошие научные школы, которые сохранили традиции советских времён. И, чтобы, возможно, закрепить своё лидерство в конкуренции с другими странами, даже с Китаем, нам необходимо дополнительное финансирование. А это, по мнению учёного, задача Государственной думы — отстоять бюджет на науку.