Профессор РАН: Китайские учёные берут усидчивостью, а русские — креативностью
Гость нового выпуска "Дайте сказать" считает, что у российской науки будет больше шансов выдержать конкуренцию с другими странами, если Госдума отстоит её место в бюджете страны.
Профессор РАН: Китайские учёные берут усидчивостью, а русские — креативностью.
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Профессор РАН и кандидат в депутаты Государственной думы Александр Мажуга не считает, что российская наука отстаёт от западной или европейской. Своими мыслями на этот счёт он поделился в новом выпуске шоу "Дайте сказать". По словам учёного, в мире науки существует здоровая конкуренция: "Где-то сильнее мы, где-то — они".
"А вот в химии мы всегда были сильны, особенно в органической химии и в радиохимии, поскольку у нас в стране достаточно много радионуклеидов добывается", — рассуждает он.
По словам Мажуги, у нас очень хорошие научные школы, которые сохранили традиции советских времён. И, чтобы, возможно, закрепить своё лидерство в конкуренции с другими странами, даже с Китаем, нам необходимо дополнительное финансирование. А это, по мнению учёного, задача Государственной думы — отстоять бюджет на науку.
"Я работал в Англии длительное время, я работал в Америке в лабораториях по химии. Суббота — ни одного англичанина, только русские и китайцы. Поэтому думаю, что такая черта, как усидчивость, тоже характерна для наших учёных. Мы очень много работаем, и, действительно, у нас креативный подход. Русский учёный берёт креативностью, китайский учёный чаще берёт устойчивостью", — заключил он.
Подробнее о том, какие первоочередные вопросы государству необходимо решать в образовании и научной сфере, Александр Мажуга рассказал в новом выпуске "Дайте сказать".
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