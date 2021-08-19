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    В Госдуме раскритиковали скандальный арт-объект в виде комка глины в центре Москвы

    При этом там отметили, что скульптура должна остаться на месте, ведь от этого "не убудет". Такие произведения позволяют отслеживать, как развиваются художественные мысли в современном мире.

    19 августа, 14:11

    Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

    Депутат Госдумы, заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко раскритиковала скульптуру Урса Фишера "Большая глина № 4", которую установили в центре Москвы. По её словам, это нельзя называть искусством. Таким мнением парламентарий поделилась в беседе с Ura.ru.

    "Я считаю, что это не искусство. Искусство — это прежде всего мастерство. А какое мастерство в этой куче — непонятно. Ну пусть будет, попробуем — это же не на веки вечные, а на время. У нас будет повод сравнить", — отметила Драпеко.

    "Я в обмороке": Москвичей развеселил скандальный арт-объект в виде глины на Болотной

    "Я в обмороке": Москвичей развеселил скандальный арт-объект в виде глины на Болотной

    Депутат затруднилась ответить на вопрос, что бы могло заменить скульптуру. По её словам, этим следует заниматься архитекторам и скульпторам. Так, если они предложат "какие-то концепции", то и горожане что-то выберут. При этом с москвичами, которые требуют убрать работу, Драпеко не согласна.

    "Пусть постоит. От нас от этого не убудет", — заявила депутат, добавив, что такие скульптуры позволяют "отслеживать развитие художественной мысли в современном мире".

    Напомним, что скульптуру под названием "Большая глина № 4" швейцарского художника Урса Фишера разместили на Болотной площади у фасада ГЭС-2 и она вызвала немалый резонанс. Её уже раскритиковал юморист Максим Галкин. К нему присоединился и актёр Станислав Садальский, который считает, что Запад везёт в нашу страну "всевозможные отходы". А автор памятника Калашникову рассказал о подтексте данного арт-объекта. По изначальному замыслу создателей, он должен быть похож на кусок глины, которую скульптор разминал в руках. Кроме того, художник Никас Сафронов планирует обратиться в прокуратуру из-за этой скульптуры. Он считает, что её нужно демонтировать, а не устанавливать на знаковом для жителей столицы историческом месте.

    Авторы
    Светлана Оперук
    Светлана Оперук

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