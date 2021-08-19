В Госдуме раскритиковали скандальный арт-объект в виде комка глины в центре Москвы

Депутат Госдумы, заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко раскритиковала скульптуру Урса Фишера "Большая глина № 4", которую установили в центре Москвы. По её словам, это нельзя называть искусством. Таким мнением парламентарий поделилась в беседе с Ura.ru.

"Я считаю, что это не искусство. Искусство — это прежде всего мастерство. А какое мастерство в этой куче — непонятно. Ну пусть будет, попробуем — это же не на веки вечные, а на время. У нас будет повод сравнить", — отметила Драпеко.

Депутат затруднилась ответить на вопрос, что бы могло заменить скульптуру. По её словам, этим следует заниматься архитекторам и скульпторам. Так, если они предложат "какие-то концепции", то и горожане что-то выберут. При этом с москвичами, которые требуют убрать работу, Драпеко не согласна.