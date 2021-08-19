Захарова заявила о готовности РФ предоставить авиацию для эвакуации афганцев

Россия готова предоставить авиацию для эвакуации жителей Афганистана в другие страны. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, Москва может предложить услуги гражданской авиации для перевозки любого количества граждан республики в различные страны, которые захотят их принять. При этом Захарова отметила, что на консульском учёте в посольстве в Афганистане сейчас находится около ста наших соотечественников.