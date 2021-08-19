Захарова заявила о готовности РФ предоставить авиацию для эвакуации афганцев
По словам официального представителя МИД РФ, Москва может предложить услуги для перевозки любого количества афганцев в какие угодно страны, которые захотят их принять.
Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
Россия готова предоставить авиацию для эвакуации жителей Афганистана в другие страны. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, Москва может предложить услуги гражданской авиации для перевозки любого количества граждан республики в различные страны, которые захотят их принять. При этом Захарова отметила, что на консульском учёте в посольстве в Афганистане сейчас находится около ста наших соотечественников.
"Консульская служба посольства сфокусирована на работе с ними и другими обращениями от российских граждан", — добавила дипломат.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. Накануне, 18 августа, экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в страну в ближайшее время.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
Комментариев: 0