В Минфине рассчитали идеальный размер ипотечного платежа

Размер платежа по ипотечному кредиту не должен превышать 25% от ежемесячного семейного бюджета. Такую формулу озвучил заместитель министра финансов России Михаил Котюков, выступая на "Ипотечном марафоне" в четверг.

"Больше — это будет уже достаточно трудно, наверное, для любой семьи, если из текущего бюджета нужно будет отдавать третью часть или даже ещё больше. Поэтому, если в пределах 25% будет платёж составлять, наверное, с этим платежом можно справиться", — рассуждает он.

Котюков добавил, что у каждой семьи есть свои особенности, поэтому озвученная формула может подходить не всем. Некоторые могут отказывать себе в расходах, успешно выплачивая и более дорогой кредит, другим же крайне сложно удаётся экономить, отдавая на ипотеку даже четверть своего дохода. В связи с этим замминистра посоветовал россиянам перед принятием решения об ипотеке сперва потренироваться и начать ежемесячно откладывать приблизительную сумму.

"Деньги можно положить, например, на какой-то сберегательный счёт, чтобы нельзя было их оттуда взять. И понять, а можем ли мы жить какое-то время, откладывая эту сумму, хватает ли нам на все иные вопросы и задачи", — посоветовал Котюков.

Ранее Лайф рассказывал, что Центробанк ужесточил условия по выдаче ипотеки с низким первоначальным взносом. Для ссуд с первоначальным взносом 15–20% надбавки по кредитам, выданным заёмщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН, отношение платежа по кредиту к доходу заёмщика) до 30%, увеличатся с 20 до 50 процентных пунктов. А свыше 80% — с 80 до 100 процентных пунктов.