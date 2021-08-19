НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Школьники и фермер Сирота создали огромный флаг России на подмосковном поле

    Для создания рисунка были использованы трактор и разноцветная щепа. Ребята уверены, что поля, леса, реки, голубое небо — всё это символы нашей большой страны.

    19 августа, 13:47

    Активисты РДШ и фермер Сирота создали огромный флаг России на подмосковном поле. Видео © РДШ

    Активисты Российского движения школьников вместе с фермером и сыроваром Олегом Сиротой выложили на подмосковном поле огромный флаг России в честь приближающегося Дня государственного флага.

    Рядом с триколором, воплощённом руками детей, появилась огромная надпись "С Днём флага". Для создания рисунка были использованы трактор и разноцветная щепа. Ребята уверены, что поля, леса, реки, голубое небо — всё это символы нашей большой страны, которая живёт под единым трёхцветным знаменем.

    ОНФ запустил флаг РФ в стратосферу в честь Дня России

    ОНФ запустил флаг РФ в стратосферу в честь Дня России

    Напомним, День государственного флага России отмечается ежегодно 22 августа. Это один из официально установленных праздников страны.

    А ранее активисты Росмолодёжи рассказали, почему решили вакцинироваться от ковида. Молодые люди отметили, что с темпами современного мира каждый день, потраченный на болезнь, забирает большое количество возможностей.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      Активисты Народного фронта запустили в Белгородской области самый длинный флаг России

      12 июня, 15:54

      На Камчатке активисты развернули огромный триколор в преддверии Дня флага РФ

      сегодня в 13:58

      В Минфине рассчитали идеальный размер ипотечного платежа

      сегодня в 13:57

      Памфилова назвала число кандидатов на предстоящих выборах

      сегодня в 13:49

      "Надо выполнять задачу": Новичок "Зенита" заявил, что клуб постарается выйти в плей-офф Лиги чемпионов

      сегодня в 13:42

      Новости партнеров

      Layer 1