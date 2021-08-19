Школьники и фермер Сирота создали огромный флаг России на подмосковном поле

Активисты РДШ и фермер Сирота создали огромный флаг России на подмосковном поле. Видео © РДШ

Активисты Российского движения школьников вместе с фермером и сыроваром Олегом Сиротой выложили на подмосковном поле огромный флаг России в честь приближающегося Дня государственного флага.

Рядом с триколором, воплощённом руками детей, появилась огромная надпись "С Днём флага". Для создания рисунка были использованы трактор и разноцветная щепа. Ребята уверены, что поля, леса, реки, голубое небо — всё это символы нашей большой страны, которая живёт под единым трёхцветным знаменем.

Напомним, День государственного флага России отмечается ежегодно 22 августа. Это один из официально установленных праздников страны.