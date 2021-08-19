Соседка забывшего чемодан с 15 млн бизнесмена рассказала, как нашли хозяина богатств. Видео © LIFE

Соседка бизнесмена из Биробиджана, который забыл на улице чемодан с 15 миллионами, рассказала Лайфу, что во дворе был целый консилиум — что делать с багажом и как найти его хозяина. В итоге жители приняли решение вызвать полицию.

"Стоял этот чемодан с самого утра, я точно не знаю, с какого времени, но он стоял там долго <...> Мы стали предполагать, кто мог его оставить, потому что всё-таки соседи же, один двор. Но вроде как были догадки, чей это чемодан. Были и предложения взять его убрать или отнести предполагаемому хозяину", — пояснила собеседница Лайфа, отметив, что сам багаж был "небольшой, но очень тяжёлый".

Жители предполагали, что внутри чемодана находятся вещи и его забыл кто-то из соседей, уезжая на отдых, добавила она. В конце концов женщина решила вызвать полицию, дабы избежать различных недоразумений. После этого стражи порядка взяли ситуацию под контроль, и позже по найденным внутри золотого багажа документам удалось найти владельца.