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    Нижегородской области выделят инфраструктурный кредит на строительство метро

    Общая стоимость комплексного проекта составляет около 410 миллиардов рублей, и 75% из этой суммы — внебюджетные инвестиции.

    19 августа, 13:23
    <p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/governmentnnov?z=photo-186660393_457288815/album-186660393_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Нижегородская область</a></p>

    Фото © VK / Нижегородская область

    Федеральная комиссия одобрила инфраструктурный кредит Нижегородской области, который пойдёт на строительство метро и развитие южных территорий. Об этом сообщает правительство региона.

    Отмечается, что на первом этапе область получит 8,373 миллиарда рублей на обеспечение инженерными коммуникациями южных территорий Нижегородской агломерации для дальнейшего жилищного строительства, а также на строительство станции метро "Сенная". Правительство региона готовится начать корректировку проекта продления линии метрополитена уже в этом году, также будет проводиться работа по подготовке территорий.

    Путин оценил инвестиции в инфраструктуру регионов к концу 2024 года в 500 млрд рублей

    Путин оценил инвестиции в инфраструктуру регионов к концу 2024 года в 500 млрд рублей

    Общая стоимость комплексного проекта составляет около 410 миллиардов рублей и 75% из этой суммы — внебюджетные инвестиции. По словам губернатора области Глеба Никитина, в проект входит редевелопмент исторического центра с формированием речного фасада города, а также реформа общественного транспорта с опорой на метрополитен и наземный электротранспорт.

    Напомним, формирование системы инфраструктурных кредитов для регионов анонсировал президент Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию 21 апреля. Принцип распределения будет следующим: чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить в качестве займа.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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