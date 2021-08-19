Нижегородской области выделят инфраструктурный кредит на строительство метро
Общая стоимость комплексного проекта составляет около 410 миллиардов рублей, и 75% из этой суммы — внебюджетные инвестиции.
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Федеральная комиссия одобрила инфраструктурный кредит Нижегородской области, который пойдёт на строительство метро и развитие южных территорий. Об этом сообщает правительство региона.
Отмечается, что на первом этапе область получит 8,373 миллиарда рублей на обеспечение инженерными коммуникациями южных территорий Нижегородской агломерации для дальнейшего жилищного строительства, а также на строительство станции метро "Сенная". Правительство региона готовится начать корректировку проекта продления линии метрополитена уже в этом году, также будет проводиться работа по подготовке территорий.
Общая стоимость комплексного проекта составляет около 410 миллиардов рублей и 75% из этой суммы — внебюджетные инвестиции. По словам губернатора области Глеба Никитина, в проект входит редевелопмент исторического центра с формированием речного фасада города, а также реформа общественного транспорта с опорой на метрополитен и наземный электротранспорт.
Напомним, формирование системы инфраструктурных кредитов для регионов анонсировал президент Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию 21 апреля. Принцип распределения будет следующим: чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить в качестве займа.
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