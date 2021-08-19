Нижегородской области выделят инфраструктурный кредит на строительство метро

Федеральная комиссия одобрила инфраструктурный кредит Нижегородской области, который пойдёт на строительство метро и развитие южных территорий. Об этом сообщает правительство региона.

Отмечается, что на первом этапе область получит 8,373 миллиарда рублей на обеспечение инженерными коммуникациями южных территорий Нижегородской агломерации для дальнейшего жилищного строительства, а также на строительство станции метро "Сенная". Правительство региона готовится начать корректировку проекта продления линии метрополитена уже в этом году, также будет проводиться работа по подготовке территорий.