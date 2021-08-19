Победитель "Битвы экстрасенсов" рассказал о большом количестве злобы в мегаполисах
По словам мистика, мир отражает то, что у нас внутри, поэтому очень важно постепенно приучать себя к доброте. Он призвал не копить внутри себя негатив, а также быть благодарным за то, что имеешь.
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В мегаполисе уровень стресса и тревожности на порядок выше, чем в деревнях или небольших городах, соответственно, многие жители больших населённых пунктов становятся злыми и крайне раздражительными. О том, как не стать одним из той злой толпы, рассказал эзотерик и мистик, победитель 11-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" Виталий Гиберт.
"Наш мир — зеркало, он отражает то, что у нас внутри. Поэтому очень важно плавно, нежно и методично приучать себя к добру. Глобальные изменения в мире начинаются с нас", — пояснил он в интервью ФАН.
По словам мистика, начинать следует с простых и всем знакомых истин. В первую очередь важно быть благодарным за то, что уже имеет человек в своей жизни. Также нельзя копить внутри негативные эмоции — необходимо отпускать все обиды и прощать людей. Любовь к ближним, как утверждает Гиберт, исцеляет душу.
"Важно осознавать свои мысли, эмоции, поступки, плавно их направлять на благо всех существ, пока в какой-то момент не удивишься тому, что живёшь в добром прекрасном мире, созданном тобой", — добавил он.
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