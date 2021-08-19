НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Победитель "Битвы экстрасенсов" рассказал о большом количестве злобы в мегаполисах

    По словам мистика, мир отражает то, что у нас внутри, поэтому очень важно постепенно приучать себя к доброте. Он призвал не копить внутри себя негатив, а также быть благодарным за то, что имеешь.

    19 августа, 13:03
    <p>Фото © Pixabay</p>

    Фото © Pixabay

    В мегаполисе уровень стресса и тревожности на порядок выше, чем в деревнях или небольших городах, соответственно, многие жители больших населённых пунктов становятся злыми и крайне раздражительными. О том, как не стать одним из той злой толпы, рассказал эзотерик и мистик, победитель 11-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" Виталий Гиберт.

    "Наш мир — зеркало, он отражает то, что у нас внутри. Поэтому очень важно плавно, нежно и методично приучать себя к добру. Глобальные изменения в мире начинаются с нас", — пояснил он в интервью ФАН.

    Психолог рассказал, как вылечить детские страхи с помощью гипноза

    Психолог рассказал, как вылечить детские страхи с помощью гипноза

    По словам мистика, начинать следует с простых и всем знакомых истин. В первую очередь важно быть благодарным за то, что уже имеет человек в своей жизни. Также нельзя копить внутри негативные эмоции — необходимо отпускать все обиды и прощать людей. Любовь к ближним, как утверждает Гиберт, исцеляет душу.

    "Важно осознавать свои мысли, эмоции, поступки, плавно их направлять на благо всех существ, пока в какой-то момент не удивишься тому, что живёшь в добром прекрасном мире, созданном тобой", — добавил он.

    Психолог рассказала, как не поддаться унынию, которое усугубляет ковид

    Психолог рассказала, как не поддаться унынию, которое усугубляет ковид

    Ранее семейный психолог и доктор культурологии Андрей Зберовский рассказал Лайфу, что может стать причиной детской агрессии в школе. По мнению эксперта, бороться с подобными проявлениями можно посредством укрепления института семьи и продвижения позитивных образов в Интернете и на телевидении.


    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      Экономист рассказал, какие города России могут объединить в агломерации

      1 августа, 11:43

      Экстрасенс обманул дочь экс-губернатора Пензенской области на 16 млн, так и не решив личный вопрос

      27 мая, 12:34

      "Королева TikTok" разозлила даже фанатов, когда снялась в прозрачном наряде и с обнажённой грудью

      сегодня в 13:31

      В Минфине рассчитали идеальный размер ипотечного платежа

      сегодня в 13:57

      Памфилова назвала число кандидатов на предстоящих выборах

      сегодня в 13:49

      Новости партнеров

      Layer 1