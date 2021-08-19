Байден заявил об экзистенциальном кризисе у "Талибана"

По мнению президента США, суть кризиса заключается в том, что боевики не могут решить, необходимо ли им признание сообщества. При этом сам Байден не уверен, что террористы в этом нуждаются. Кроме того, американский лидер заявил, что талибы не изменились с 2001 года, когда США ввели войска в Афганистан. Он также отметил, что вывод военных Штатов из республики был несколько беспорядочным, независимо от времени принятия соответствующего решения.