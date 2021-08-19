Байден заявил об экзистенциальном кризисе у "Талибана"
По мнению американского лидера, талибы не изменились с 2001 года, когда США ввели войска в Афганистан.
Фото © Twitter / President Biden
Президент США Джо Байден считает, что радикальное движение "Талибан"* испытывает экзистенциальный кризис, так как не стремится к международному признанию. Об этом американский лидер заявил в интервью ABC.
"Они проходят через экзистенциальный кризис", — сказал Байден.
По мнению президента США, суть кризиса заключается в том, что боевики не могут решить, необходимо ли им признание сообщества. При этом сам Байден не уверен, что террористы в этом нуждаются. Кроме того, американский лидер заявил, что талибы не изменились с 2001 года, когда США ввели войска в Афганистан. Он также отметил, что вывод военных Штатов из республики был несколько беспорядочным, независимо от времени принятия соответствующего решения.
А недавно Джо Байден признал, что не предвидел такого краха натренированной США афганской армии. По его словам, речь идёт о 300-тысячном войске, подготовленном и снаряжённом.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. Накануне, 18 августа, экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в страну в ближайшее время.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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