Боррель назвал сумму, которую США ежедневно тратили на Афганистан в течение 20 лет

США ежедневно тратили на Афганистан по 300 миллионов долларов на протяжении последних 20 лет. Об этом заявил руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Мы вложили в Афганистан огромные ресурсы — только США тратили на Афганистан по 300 миллионов долларов каждый день за последние 20 лет", — сказал он, выступая на внеплановом заседании комитетов Европарламента (ЕП), трансляция которого велась на сайте мультимедийного центра ЕП.

Также Боррель назвал происходящее в Афганистане "катастрофой", которую не смогли предвидеть западные разведки. Вместе с тем он призвал не предоставлять РФ и Китаю возможность контролировать ситуацию в республике.

