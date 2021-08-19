Боррель назвал сумму, которую США ежедневно тратили на Афганистан в течение 20 лет
Как отметил глава европейской дипломатии, в республику были вложены громадные ресурсы. Также он призвал не предоставлять РФ и Китаю возможность контролировать ситуацию в регионе.
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США ежедневно тратили на Афганистан по 300 миллионов долларов на протяжении последних 20 лет. Об этом заявил руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Мы вложили в Афганистан огромные ресурсы — только США тратили на Афганистан по 300 миллионов долларов каждый день за последние 20 лет", — сказал он, выступая на внеплановом заседании комитетов Европарламента (ЕП), трансляция которого велась на сайте мультимедийного центра ЕП.
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Также Боррель назвал происходящее в Афганистане "катастрофой", которую не смогли предвидеть западные разведки. Вместе с тем он призвал не предоставлять РФ и Китаю возможность контролировать ситуацию в республике.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. Накануне, 18 августа, экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в страну в ближайшее время.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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