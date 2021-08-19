НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Боррель назвал сумму, которую США ежедневно тратили на Афганистан в течение 20 лет

Как отметил глава европейской дипломатии, в республику были вложены громадные ресурсы. Также он призвал не предоставлять РФ и Китаю возможность контролировать ситуацию в регионе.

19 августа, 11:19
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

США ежедневно тратили на Афганистан по 300 миллионов долларов на протяжении последних 20 лет. Об этом заявил руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Мы вложили в Афганистан огромные ресурсы — только США тратили на Афганистан по 300 миллионов долларов каждый день за последние 20 лет", — сказал он, выступая на внеплановом заседании комитетов Европарламента (ЕП), трансляция которого велась на сайте мультимедийного центра ЕП.

"Подумайте: 42 миллиарда": Трамп сравнил траты США на операцию в Афганистане с военным бюджетом России

"Подумайте: 42 миллиарда": Трамп сравнил траты США на операцию в Афганистане с военным бюджетом России

Также Боррель назвал происходящее в Афганистане "катастрофой", которую не смогли предвидеть западные разведки. Вместе с тем он призвал не предоставлять РФ и Китаю возможность контролировать ситуацию в республике.


Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. Накануне, 18 августа, экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в страну в ближайшее время.

"О нас никто не подумал": Русскоговорящая жительница Афганистана попросила защиты у России

"О нас никто не подумал": Русскоговорящая жительница Афганистана попросила защиты у России

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

МИД удивило заявление Борреля о недопустимости влияния РФ и Китая на Афганистан

сегодня в 12:08

"Мощный удар": Пушков рассказал о последствиях бегства США из Афганистана

сегодня в 02:15

В Киеве на параде в честь Дня независимости представят технику советской разработки

сегодня в 11:45

Профессор РАН Александр Мажуга: Мы учим лекарства попадать в опухоль

сегодня в 12:23

"Настоящая самоотдача": В Воронеже наградили героев, помогавших пассажирам после взрыва в автобусе

сегодня в 12:18

Новости партнеров

Layer 1