Преподававшая русский язык жительница столицы Афганистана Кабула обратилась в МИД РФ и российское посольство с просьбой защитить её семью от боевиков "Талибана"*. Однако ответа она не получила.

"Понятно, что дипломаты в случае чего могут быстро покинуть страну. А что будет с русскоговорящими? О нас никто не подумал. <...> Мы — жертвы этой войны. Россия, не бросай нас!" — цитирует "Газета.ru" текст письма девушки, которая решила обратиться в редакцию.

Афганка также сообщила, что на руках у неё есть все необходимые документы на русском языке. Правда, сейчас ей приходится их прятать, так как, по мнению местных, опасно распространяться о том, что она русскоговорящая. Кстати, язык девушка выучила во время учёбы в школе в Таджикистане, в этой же стране она получила и медицинское образование, после чего в 2015 году вернулась на родину.

"Я пробовала и у этой страны (Таджикистан. — Прим. Лайфа) просить помощи, но она закрыла границы и не занимается сейчас визами", — пояснила девушка, добавив, что сейчас в республике находится её брат.

Жительница Афганистана отметила, что сразу после прихода талибов в Кабул она обратилась за помощью в российское посольство, но там в ответ её заверили, что всё будет нормально, и отказали в сотрудничестве ввиду отсутствия гражданства РФ. Описывая текущую обстановку в столице республики, она рассказала, что сейчас почти никто не выходит на улицу, за исключением тех, кто едет в аэропорт. Также в городе царит страх и хаос.