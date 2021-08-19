Трое погибли и 50 пострадали: Взрыв прогремел в толпе во время религиозного шествия в Пакистане
В соцсетях появились страшные кадры, снятые в первые минуты после трагедии. На них видно, что раненым оказывают первую помощь.
Кадр из видео © Twitter.com / AdityaRajKaul
Трагический инцидент произошёл в Бахавалнагаре — это город в пакистанской провинции Пенджаб. Во время религиозного праздника шиитов — Дня Ашура — прямо в толпе верующих прогремел взрыв. По данным Associated Press, как минимум три человека погибли, а количество пострадавших уже перевалило за 50 человек.
В соцсетях появились страшные кадры, снятые в первые минуты после взрыва. На них видно, что раненым оказывают первую помощь. Люди кричат от боли, а на площади много крови.
#BREAKING: 5 killed and 41 injured in a bomb explosion on Ashura procession of innocent Shia mourners in Bahawal Nagar of Punjab in Pakistan. Blast happened two hours ago yet there isn’t much reportage in Pakistan media. Instructions to ignore a Shia tragedy? pic.twitter.com/ScEXBngBPV— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) August 19, 2021
Отметим, что в День Ашура проводят траурные церемонии и обряды в память о мученической гибели в сражении при Кербеле сына Али, внука пророка Мухаммеда — Хусейна, особо почитаемого у шиитов.
А ранее Лайф рассказывал о взрыве в Ливане, который стал самым серьёзным в стране после взрыва в порту Бейрута, который произошёл 4 августа 2020 года. Не менее 30 человек погибли при взрыве газового танкера в районе Аккар, а число пострадавших достигло почти 80.
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