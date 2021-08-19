НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Трое погибли и 50 пострадали: Взрыв прогремел в толпе во время религиозного шествия в Пакистане

В соцсетях появились страшные кадры, снятые в первые минуты после трагедии. На них видно, что раненым оказывают первую помощь.

19 августа, 10:44

Кадр из видео © Twitter.com / AdityaRajKaul

Трагический инцидент произошёл в Бахавалнагаре — это город в пакистанской провинции Пенджаб. Во время религиозного праздника шиитов — Дня Ашура — прямо в толпе верующих прогремел взрыв. По данным Associated Press, как минимум три человека погибли, а количество пострадавших уже перевалило за 50 человек.

В соцсетях появились страшные кадры, снятые в первые минуты после взрыва. На них видно, что раненым оказывают первую помощь. Люди кричат от боли, а на площади много крови.

Отметим, что в День Ашура проводят траурные церемонии и обряды в память о мученической гибели в сражении при Кербеле сына Али, внука пророка Мухаммеда — Хусейна, особо почитаемого у шиитов.

А ранее Лайф рассказывал о взрыве в Ливане, который стал самым серьёзным в стране после взрыва в порту Бейрута, который произошёл 4 августа 2020 года. Не менее 30 человек погибли при взрыве газового танкера в районе Аккар, а число пострадавших достигло почти 80.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В США нашли виновника захвата власти в Афганистане талибами

16 августа, 18:06

В Москве полиция задержала воспитательницу прямо в садике из-за жалоб соседей

сегодня в 10:36

Зеленский заявил, что в Крыму "с радостью" примут украинскую власть

сегодня в 10:54

Житель Украины сделал татуировку с Зеленским и стал мемом, над которым грех не посмеяться

сегодня в 10:54

Международная федерация гимнастики считает, что судейство на Олимпиаде не было предвзятым

сегодня в 10:53

Новости партнеров

Layer 1