Трагический инцидент произошёл в Бахавалнагаре — это город в пакистанской провинции Пенджаб. Во время религиозного праздника шиитов — Дня Ашура — прямо в толпе верующих прогремел взрыв. По данным Associated Press, как минимум три человека погибли, а количество пострадавших уже перевалило за 50 человек.

В соцсетях появились страшные кадры, снятые в первые минуты после взрыва. На них видно, что раненым оказывают первую помощь. Люди кричат от боли, а на площади много крови.

#BREAKING: 5 killed and 41 injured in a bomb explosion on Ashura procession of innocent Shia mourners in Bahawal Nagar of Punjab in Pakistan. Blast happened two hours ago yet there isn’t much reportage in Pakistan media. Instructions to ignore a Shia tragedy? pic.twitter.com/ScEXBngBPV — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) August 19, 2021

Отметим, что в День Ашура проводят траурные церемонии и обряды в память о мученической гибели в сражении при Кербеле сына Али, внука пророка Мухаммеда — Хусейна, особо почитаемого у шиитов.