В Москве полиция задержала воспитательницу прямо в садике из-за жалоб соседей. © LIFE

В Москве полицейские задержали воспитательницу частного садика, который находится в столичном многоквартирном доме, прямо во время рабочего дня. Лайф постарался разобраться в произошедшем.

Задержание зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов выталкивают девушку из квартиры, которая переоборудована под соцучреждение. По словам самой воспитательницы, полицейские потребовали от неё подтверждения, что детский сад зарегистрирован официально. На это девушка ответила, что такая информация есть у управляющей организации. После этого её заподозрили в том, что она проникла в квартиру незаконно.

Генеральный директор сети домашних детских садов Иван Сорокин, которой принадлежит и данное учреждение, уверяет в том, что все документы соответствуют предписанным нормам, с Роспотребнадзором также проблем нет. По его словам, садик существует уже больше трёх лет. Когда Сорокину сообщили о визите полиции, он собрал все необходимые документы и отправился в учреждение. Однако, несмотря на это, воспитательницу "выволокли как преступника". Впоследствии стало известно, что председатель ТСЖ Александр Лымарь написал заявление на садик с просьбой "разобраться в законности нахождения неизвестной" гражданки в квартире. Иван Сорокин считает, что Лымарь вместе с владельцами дома просто хотят получить деньги от детского сада.

"В целом нам неоднократно намекали, что здесь (в детсаду. — Прим. Лайфа) будет грязь, вы будете всем мешать. Они (председатель ТСЖ и владельцы дома. — Прим. Лайфа) зашли на наш сайт, знают, сколько стоит наша услуга, они уже посчитали все наши деньги и неоднократно намекали, что надо делиться", — рассказал Лайфу Сорокин.

Однако сам Александр Лымарь утверждает, что цели получить деньги от владельца частного соцучреждения нет. По его словам, как только стало известно о том, что в этой квартире собираются сделать детский сад, сразу же состоялось собрание жильцов.

"Единогласно было принято решение о том, что жители против расположения здесь детского сада. От моего имени и по поручению жителей написано обращение во все возможные инстанции", — утверждает Лымарь.

По его словам, фактически объект создан из двух отдельных квартир, но там "совершена незаконная перепланировка". Сбоку и сверху находятся уже жилые квартиры, а звукоизоляция в доме плохая, из-за чего группу из 20 детей очень хорошо слышно.

"Участковый в эту квартиру ходит регулярно, регулярно ему не открывают, разговаривают через дверь, и он уходит. Они (полицейские. — Прим. Лайфа) обратились ко мне, спросили, знаю ли я её (воспитательницу детсада. — Прим. Лайфа) лично и кто это такая. Я сказал, что я её не знаю, и мне было предложено написать заявление, чтобы разобраться, кто этот человек, что я с удовольствием и сделал", — рассказал председатель ТСЖ.

Впрочем, как сообщили в правоохранительных органах, жалобы от жильцов высотки на детский сад и шум от детей поступали регулярно. Для выяснения всех деталей по данному факту и составления административного протокола воспитательницу частного детского сада доставили в отдел МВД России.