Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к 2035 году в стране будет построен профессиональный военно-морской флот. Интервью главы Незалежной, в котором он рассказывает об амбициозных задачах, опубликовано в "Украинской правде".

"Есть задача до 2035 года построить большой флот. Это достаточно долго, но результаты первого этапа наглядно мы с вами сможем увидеть уже 24 августа этого года. Наша задача — построить профессиональный мощный флот, способный давать отпор любому", — пояснил Зеленский.

По его словам, в состав ВМФ Украины будут входить подводные лодки, корветы, военные катера и другие корабли. Также планируется развитие военно-морских баз. Как отметил Зеленский, первой построят базу в Бердянске, этот проект поддерживают Великобритания, Евросоюз и США.

Также украинский лидер добавил, что сейчас страна наращивает присутствие флота государств – членов НАТО в акватории Азовского и Чёрного морей, чтобы "освободить" Крым.