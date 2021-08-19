"Способный давать отпор любому": Зеленский пообещал к 2035 году построить мощный военный флот на Украине
По словам лидера Незалежной, в него будут входить подводные лодки, корветы, военные катера и другие корабли. Также планируется развитие военно-морских баз.
Владимир Зеленский. Фото © Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к 2035 году в стране будет построен профессиональный военно-морской флот. Интервью главы Незалежной, в котором он рассказывает об амбициозных задачах, опубликовано в "Украинской правде".
"Есть задача до 2035 года построить большой флот. Это достаточно долго, но результаты первого этапа наглядно мы с вами сможем увидеть уже 24 августа этого года. Наша задача — построить профессиональный мощный флот, способный давать отпор любому", — пояснил Зеленский.
По его словам, в состав ВМФ Украины будут входить подводные лодки, корветы, военные катера и другие корабли. Также планируется развитие военно-морских баз. Как отметил Зеленский, первой построят базу в Бердянске, этот проект поддерживают Великобритания, Евросоюз и США.
Также украинский лидер добавил, что сейчас страна наращивает присутствие флота государств – членов НАТО в акватории Азовского и Чёрного морей, чтобы "освободить" Крым.
Ранее экс-депутат Рады заявил об испанском стыде за Зеленского. Евгений Мураев озвучил мнение, что к власти глава Незалежной пришёл исключительно за счёт спекуляции на чувствах украинцев. Бывший парламентарий также считает Зеленского "малодушным, абсолютно лживым, недальновидным человеком".
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