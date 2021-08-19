"Газпром" назвал объём поставок газа по "Северному потоку – 2" в текущем году

В текущем году по газопроводу "Северный поток – 2" может быть поставлено 5,6 миллиарда кубометров газа. Об этом сообщает "Газпром".

"По газопроводу "Северный поток – 2" в текущем году может быть поставлено 5,6 миллиарда кубических метров газа", — говорится в записи компании в телеграм-канале.

Отмечается также, что за семь месяцев 2021 года объём поставок топлива по "Северному потоку" составил 33,7 миллиарда кубометров против 32,9 миллиарда кубометров годом ранее. При этом заполненность подземных хранилищ (ПХГ) Германии на 1 августа составила всего 50,7%, в то время как в 2020-м она достигала 88,6%, а в 2019-м — 85,9%.

Ранее "Газпром" впервые оценил заявление ФРГ и США по "Северному потоку – 2". В российской компании отметили, что американо-немецкий документ ни к чему не обязывает.