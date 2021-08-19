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"Газпром" назвал объём поставок газа по "Северному потоку – 2" в текущем году

Согласно сообщению компании, заполненность подземных хранилищ Германии на 1 августа составила всего 50,7%, в то время как годом ранее она находилась на уровне 88,6%.

19 августа, 10:08
<p>Фото © Nord Stream 2 / Paul Langrock</p>

Фото © Nord Stream 2 / Paul Langrock

В текущем году по газопроводу "Северный поток – 2" может быть поставлено 5,6 миллиарда кубометров газа. Об этом сообщает "Газпром".

"По газопроводу "Северный поток – 2" в текущем году может быть поставлено 5,6 миллиарда кубических метров газа", — говорится в записи компании в телеграм-канале.

Эксперт назвала объём поставок газа в Европу после запуска "Северного потока – 2"

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Отмечается также, что за семь месяцев 2021 года объём поставок топлива по "Северному потоку" составил 33,7 миллиарда кубометров против 32,9 миллиарда кубометров годом ранее. При этом заполненность подземных хранилищ (ПХГ) Германии на 1 августа составила всего 50,7%, в то время как в 2020-м она достигала 88,6%, а в 2019-м — 85,9%.

Ранее "Газпром" впервые оценил заявление ФРГ и США по "Северному потоку – 2". В российской компании отметили, что американо-немецкий документ ни к чему не обязывает.

Напомним, проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть закончены уже в конце августа 2021 года, газопровод завершён на 99%.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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