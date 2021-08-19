Российский суд оштрафовал Google ещё на шесть миллионов рублей

Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Google на шесть миллионов рублей по нескольким новым эпизодам, связанным с отказом удалить запрещённую информацию. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь учреждения Зульфия Гуринчук. Таким образом, общая сумма штрафов, выписанных американской компании, выросла до 32,5 миллиона рублей. Нарушения всегда одни и те же: неудаление запрещённого контента, в том числе призывов к экстремизму, и отказ локализовать персональные данные россиян на отечественных серверах.

Лайф рассказывал, как в начале лета Роскомнадзор отчитался о проделанной работе в плане проверки соблюдения интернет-ресурсами США российского законодательства и об удалении ими запрещённого контента. В пресс-службе ведомства сообщили, что с 2015 года Facebook, Google и YouTube не удалили почти девять тысяч таких материалов.