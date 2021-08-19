Зеленский помечтал о бокале шампанского в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский снова помечтал о "возвращении" Крыма под контроль Киева и заявил, что хочет выпить на полуострове бокал шампанского "Новый свет".

"О, у меня там много любимых мест. Хочу на море, на наше Чёрное море, очень хочу. Мыс Фиолент, а затем Кастрополь, затем выпить бокал шампанского "Новый свет", — сказал Зеленский в интервью "Украинской правде".

По его словам, Крым он полюбил лишь в студенческие годы, потому что его семья жила скромно и в детстве он там не бывал.