Зеленский помечтал о бокале шампанского в Крыму
Президент Украины уже второй раз за месяц делится своими воспоминаниями об отдыхе на полуострове.
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Президент Украины Владимир Зеленский снова помечтал о "возвращении" Крыма под контроль Киева и заявил, что хочет выпить на полуострове бокал шампанского "Новый свет".
"О, у меня там много любимых мест. Хочу на море, на наше Чёрное море, очень хочу. Мыс Фиолент, а затем Кастрополь, затем выпить бокал шампанского "Новый свет", — сказал Зеленский в интервью "Украинской правде".
По его словам, Крым он полюбил лишь в студенческие годы, потому что его семья жила скромно и в детстве он там не бывал.
В начале августа лидер Незалежной уже заявлял, что Крым "никогда не будет русской территорией" и его "возвращение" под контроль Киева является вопросом времени. Он делился детскими воспоминаниями и выразил уверенность, что Россия "никогда не будет любить" полуостров так, как Незалежная. В Крыму же Зеленскому ответили, что ждут его на полуострове только как туриста, если он публично откажется от своих претензий на территорию России.
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