НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Зеленский помечтал о бокале шампанского в Крыму

Президент Украины уже второй раз за месяц делится своими воспоминаниями об отдыхе на полуострове.

19 августа, 09:54

Фото © gordonua.com

Президент Украины Владимир Зеленский снова помечтал о "возвращении" Крыма под контроль Киева и заявил, что хочет выпить на полуострове бокал шампанского "Новый свет".

"О, у меня там много любимых мест. Хочу на море, на наше Чёрное море, очень хочу. Мыс Фиолент, а затем Кастрополь, затем выпить бокал шампанского "Новый свет", сказал Зеленский в интервью "Украинской правде".

По его словам, Крым он полюбил лишь в студенческие годы, потому что его семья жила скромно и в детстве он там не бывал.

Шойгу ответил одесским анекдотом на заявление Зеленского о Крыме

Шойгу ответил одесским анекдотом на заявление Зеленского о Крыме

В начале августа лидер Незалежной уже заявлял, что Крым "никогда не будет русской территорией" и его "возвращение" под контроль Киева является вопросом времени. Он делился детскими воспоминаниями и выразил уверенность, что Россия "никогда не будет любить" полуостров так, как Незалежная. В Крыму же Зеленскому ответили, что ждут его на полуострове только как туриста, если он публично откажется от своих претензий на территорию России.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Зеленский заявил, что в Крыму "с радостью" примут украинскую власть

сегодня в 10:54

"Пришло время дать по рукам": Эксперт назвала давно назревшим законопроект ЕР о запрете въезда русофобам

сегодня в 10:52

Британские учёные назвали вакцины, эффективность которых снижается при дельта-штамме

сегодня в 11:01

Житель Украины сделал татуировку с Зеленским и стал мемом, над которым грех не посмеяться

сегодня в 10:54

Международная федерация гимнастики считает, что судейство на Олимпиаде не было предвзятым

сегодня в 10:53

Новости партнеров

Layer 1