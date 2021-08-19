Липецкие врачи вылечили от коронавируса 103-летнюю пациентку
Пенсионерке максимально быстро провели диагностику болезни и назначили лечение. Медики отмечают, что и в таком возрасте есть место чуду.
Фото © VK / ГУЗ "Липецкая ГБ СМП № 1"
В Липецке из больницы скорой медицинской помощи № 1 выписали 103-летнюю пациентку, которую врачи медучреждения вылечили от коронавируса. Об этом сообщает сайт kp.ru.
Отмечается, что Анна Кузнецова родилась в 1918 году. На её годы выпала послереволюционная разруха, Гражданская и Отечественная войны, а теперь — пандемия коронавируса. На странный кашель бабушки обратили внимание её родственники. Пожилую женщину привезли в Липецк из Краснинского района. Врачи сделали тест ПЦР, который позже показал положительный результат. Организованная работа медиков 3-го инфекционного отделения и медперсонала больницы спасла пожилую женщину, и пенсионерка пошла на поправку.
"Пациентке максимально быстро провели все диагностические мероприятия, подобрали и провели адекватную медикаментозную терапию, которая дала положительную динамику. Лечение проходило согласно всем методическим рекомендациям здравоохранения РФ", — уточнили в ГУЗ "Липецкая ГБ СМП № 1".
Медики скромно отзываются о своей уникальной победе. Врачи лишь отмечают, что "и в таком возрасте случаются чудеса". Сотрудники медучреждения пожелали пенсионерке крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия, а также сделали фото на память.
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