НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Липецкие врачи вылечили от коронавируса 103-летнюю пациентку

    Пенсионерке максимально быстро провели диагностику болезни и назначили лечение. Медики отмечают, что и в таком возрасте есть место чуду.

    19 августа, 09:33
    <p>Фото © <a href="https://vk.com/club161661885?z=photo-161661885_457240766/album-161661885_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK / ГУЗ "Липецкая ГБ СМП №</a> <a href="https://vk.com/club161661885?z=photo-161661885_457240766/album-161661885_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1"</a></p>

    Фото © VK / ГУЗ "Липецкая ГБ СМП № 1"

    В Липецке из больницы скорой медицинской помощи № 1 выписали 103-летнюю пациентку, которую врачи медучреждения вылечили от коронавируса. Об этом сообщает сайт kp.ru.

    Отмечается, что Анна Кузнецова родилась в 1918 году. На её годы выпала послереволюционная разруха, Гражданская и Отечественная войны, а теперь — пандемия коронавируса. На странный кашель бабушки обратили внимание её родственники. Пожилую женщину привезли в Липецк из Краснинского района. Врачи сделали тест ПЦР, который позже показал положительный результат. Организованная работа медиков 3-го инфекционного отделения и медперсонала больницы спасла пожилую женщину, и пенсионерка пошла на поправку.

    Глава Минздрава назвал число госпитализированных с ковидом в России

    Глава Минздрава назвал число госпитализированных с ковидом в России

    "Пациентке максимально быстро провели все диагностические мероприятия, подобрали и провели адекватную медикаментозную терапию, которая дала положительную динамику. Лечение проходило согласно всем методическим рекомендациям здравоохранения РФ", — уточнили в ГУЗ "Липецкая ГБ СМП № 1".

    Медики скромно отзываются о своей уникальной победе. Врачи лишь отмечают, что "и в таком возрасте случаются чудеса". Сотрудники медучреждения пожелали пенсионерке крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия, а также сделали фото на память.

    Ранее россиянам рассказали, каков риск после вакцинации попасть в реанимацию с ковидом. Наблюдения врача говорят в пользу прививочной кампании. Защита работает в том числе для людей, предрасположенных к тяжёлому течению заболевания.

    Авторы
    Светлана Ибрагимова
    Светлана Ибрагимова

    Подпишитесь на LIFE

    • Google Новости

    Комментариев: 0

    avatar
    Для комментирования авторизуйтесь!

    Выбор редакции

    Инфекционист назвала наиболее опасный способ заражения коронавирусом

    вчера в 13:43

    В России коронавирус за прошедшие сутки выявили у 21 058 человек

    сегодня в 08:50

    Зеленский заявил, что в Крыму "с радостью" примут украинскую власть

    сегодня в 10:54

    Житель Украины сделал татуировку с Зеленским и стал мемом, над которым грех не посмеяться

    сегодня в 10:54

    Международная федерация гимнастики считает, что судейство на Олимпиаде не было предвзятым

    сегодня в 10:53

    Новости партнеров

    Layer 1