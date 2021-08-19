Европарламент: Почти половине населения Афганистана требуется гуманитарная помощь
При этом там отметили, что почти четыре миллиона жителей республики стали внутренними беженцами.
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На данный момент около 18 миллионов афганцев, а это почти половина населения страны, нуждаются в срочной гуманитарной помощи. Об этом сообщил глава Комитета Европарламента по развитию Томас Тобе.
"В результате засух, пандемии и боевых действий в Афганистане почти половина населения этой страны — 18 миллионов человек — нуждается в срочной гуманитарной помощи, почти четыре миллиона стали внутренними перемещёнными лицами", — заявил Тобе на экстренных совместных слушаниях с Комитетом по иностранным делам.
А ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС готов к диалогу с талибами, но о признании речь не идёт. По его словам, Брюссель считает необходимым начать диалог с новыми властями в Кабуле, чтобы предотвратить гуманитарный и миграционный кризис.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. Накануне, 18 августа, экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в страну в ближайшее время.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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