Европарламент: Почти половине населения Афганистана требуется гуманитарная помощь

На данный момент около 18 миллионов афганцев, а это почти половина населения страны, нуждаются в срочной гуманитарной помощи. Об этом сообщил глава Комитета Европарламента по развитию Томас Тобе.

"В результате засух, пандемии и боевых действий в Афганистане почти половина населения этой страны — 18 миллионов человек — нуждается в срочной гуманитарной помощи, почти четыре миллиона стали внутренними перемещёнными лицами", — заявил Тобе на экстренных совместных слушаниях с Комитетом по иностранным делам.

А ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС готов к диалогу с талибами, но о признании речь не идёт. По его словам, Брюссель считает необходимым начать диалог с новыми властями в Кабуле, чтобы предотвратить гуманитарный и миграционный кризис.