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Европарламент: Почти половине населения Афганистана требуется гуманитарная помощь

При этом там отметили, что почти четыре миллиона жителей республики стали внутренними беженцами.

19 августа, 09:25
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

На данный момент около 18 миллионов афганцев, а это почти половина населения страны, нуждаются в срочной гуманитарной помощи. Об этом сообщил глава Комитета Европарламента по развитию Томас Тобе.

"В результате засух, пандемии и боевых действий в Афганистане почти половина населения этой страны — 18 миллионов человек — нуждается в срочной гуманитарной помощи, почти четыре миллиона стали внутренними перемещёнными лицами", — заявил Тобе на экстренных совместных слушаниях с Комитетом по иностранным делам.

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А ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС готов к диалогу с талибами, но о признании речь не идёт. По его словам, Брюссель считает необходимым начать диалог с новыми властями в Кабуле, чтобы предотвратить гуманитарный и миграционный кризис.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. Накануне, 18 августа, экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в страну в ближайшее время.

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* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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