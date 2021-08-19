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АвтоВАЗ временно остановит производство из-за нехватки комплектующих

При этом завод в Ижевске, где, в частности, собирается популярная модель Lada Vesta, продолжит работать в обычном режиме, отметили в компании.

19 августа, 09:43
<p>Фото © VK<a href="https://vk.com/album-25228956_132249012" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a>/ <a href="https://vk.com/lada?z=photo-25228956_457285460/album-25228956_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">LADA</a></p>

Фото © VK / LADA

АвтоВАЗ на неделю остановит выпуск всех моделей автомобилей на заводе в Тольятти из-за нехватки комплектующих. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"АвтоВАЗ вынужден изменить график производства на рабочую неделю, начинающуюся 23 августа. Из-за продолжающейся нехватки поставок электронных компонентов Bosch все три линии по производству автомобилей завода в Тольятти будут остановлены на протяжении всей недели", — проинформировали в пресс-службе АвтоВАЗа.


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В компании также отметили, что завод "Lada Ижевск", где, в частности, производится сборка популярной модели Lada Vesta, продолжит работать в обычном режиме. Уточняется, что три из пяти дней простоя будут объявлены днями отпуска, а остальные два будут оплачены сотрудникам в размере 2/3 от среднего заработка. Стоит отметить, что из-за нехватки комплектующих компания уже четыре раза приостанавливала производство этим летом.

Ранее АвтоВАЗ отчитался о резком росте продаж. Самой продаваемой моделью уже традиционно является недорогая Lada Granta. За ней следуют модели Vesta и Largus.


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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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