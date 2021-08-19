АвтоВАЗ временно остановит производство из-за нехватки комплектующих

АвтоВАЗ на неделю остановит выпуск всех моделей автомобилей на заводе в Тольятти из-за нехватки комплектующих. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"АвтоВАЗ вынужден изменить график производства на рабочую неделю, начинающуюся 23 августа. Из-за продолжающейся нехватки поставок электронных компонентов Bosch все три линии по производству автомобилей завода в Тольятти будут остановлены на протяжении всей недели", — проинформировали в пресс-службе АвтоВАЗа.



В компании также отметили, что завод "Lada Ижевск", где, в частности, производится сборка популярной модели Lada Vesta, продолжит работать в обычном режиме. Уточняется, что три из пяти дней простоя будут объявлены днями отпуска, а остальные два будут оплачены сотрудникам в размере 2/3 от среднего заработка. Стоит отметить, что из-за нехватки комплектующих компания уже четыре раза приостанавливала производство этим летом.