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Диетолог рассказала, как правильно есть яблоки в Яблочный Спас

Это сезонный фрукт, и именно сейчас плоды полны гаммой полезных компонентов для человека. Это антиоксиданты, витамины группы B, C.

19 августа, 10:04
<p>Фото © ТАСС / Владимир Смирнов</p>

Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Православные верующие отмечают сегодня, 19 августа, Яблочный Спас, в который принято есть яблоки. Лайф узнал у звёздного диетолога, кандидата медицинских наук Маргариты Королёвой о пользе этого плода для здоровья.

"Яблоки — сезонный продукт, который очень доступный. И мы должны использовать его в своём питании, потому что именно в сезон яблоки полны гаммой компонентов, необходимых для нашего организма. Это антиоксиданты, витамины группы B, C", — уточнила диетолог.

Священник рассказал, можно ли есть яблоки до Яблочного Спаса

Священник рассказал, можно ли есть яблоки до Яблочного Спаса

Эксперт предупредила, что людям с лишним весом или диабетом лучше отдавать предпочтение зелёным яблокам из-за низкого гликемического уровня. А в количестве яблок себя можно не сдерживать, всё по желанию. Для тех, кто хочет съесть много фруктов, специалист рекомендует устроить себе разгрузочный день.

"В день можно использовать 1,5–1,7 кг зелёных яблок, а лучше их запечь при низкой температуре 50–60 градусов и распределить на 6–7 приёмов пищи. А так в этот прекрасный праздник достаточно съесть 3–4 яблока, чтобы обеспечить хороший перекус между приёмами пищи", — отметила Королёва.

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Православные отмечают Медовый Спас, с которого начинается Успенский пост

В Яблочный Спас каждая хозяйка может побаловать близких, приготовив яблочный пирог, используя не только пшеничную муку, но и из полбы. Диетолог рекомендует не злоупотреблять сладким лакомством.

"Если вы будете есть его пять раз в день, то гликемический индекс может осложнить работу поджелудочной железы. Достаточно съесть 250–300 грамм, и есть не после основного приёма пищи, а как перекус — с чаем или другим напитком. И два таких подхода волне допустимы", — добавил эксперт.

Ранее Лайф подробно рассказывал о том, что за праздник Яблочный Спас. Этот день, в церкви называемый днём Преображения Господня, посвящён событию, описанному в Библии.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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