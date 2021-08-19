В столичном парке Декабрьского восстания появятся новые площадки для выгула собак

В парке Декабрьского восстания в Пресненском районе Москвы будут установлены раздельные площадки для выгула собак. Это стало возможным благодаря программе мэра столицы "Мой район".

По просьбе местных жителей одна из них будет предназначена для животных мелких пород, а другая — для крупных. Назначение площадок будет указано на информационных щитах на входе. Отмечается, что размер каждой из них составит около 190 квадратных метров.

Размещены эти территории будут в западной части парка, в стороне от других объектов и жилых домов. А вокруг площадок для выгула собак установят металлическое ограждение. При этом покрытие пола планируют выполнить из гранитного отсева, в котором не задерживается вода, поэтому гулять с питомцами можно будет сразу после дождя. Кроме того, такое покрытие не травмирует лапы собак.

Для развития и дрессировки животных установят горки-лестницы, барьеры и тоннели для лазания. Также на площадках разместят чаши с чистой питьевой водой, урны с ящиками для диспенсеров с дог-пакетами и стулья со спинками для хозяев собак.

В этом году по программе "Мой район" также стартовал пилотный проект создания площадок для четвероногих друзей нового типа. Так, до конца года в четырёх районах Москвы появятся четыре экспериментальные площадки для выгула и дрессировки собак. Они спроектированы при участии кинологов, архитекторов и владельцев животных.

Напомним, "Мой район" — комплексная программа мэра Москвы по совершенствованию городской среды. Её цель заключается в создании комфортных условий для жизни во всех районах столицы. Удобный двор, современные поликлиники, школы и культурные центры, обустроенные парки и фестивальные площадки в пешей доступности — всё это важные составляющие программы.