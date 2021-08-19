НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Подмосковье таксист взорвал банкоматы ради денег, но ничего не получил

Сейчас злоумышленника поместили в изолятор временного содержания, в отношении него возбуждено сразу три уголовных дела.

19 августа, 10:25

В Подмосковье таксист взорвал банкоматы ради денег, но ничего не получил. Видео © LIFE

Правоохранители задержали таксиста из Подмосковья, который попытался украсть деньги из банкоматов, взорвав технику, однако заветных миллионов так и не получил. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл 18 августа в Подольске. Злоумышленник заложил взрывпакет под один из банкоматов и взрывом повредил сразу семь устройств, а также камеры видеонаблюдения. Однако достать деньги у мужчины так и не получилось.

Произошедшее попало на видео. На кадрах видно, как мужчина заходит в помещение, кладёт предмет, от которого тянется провод, под самый крайний банкомат, а затем выходит на улицу. После этого происходит взрыв. Наружные камеры видеонаблюдения также зафиксировали его последствия.

Накачали газом: Двое россиян взорвали банкомат Сбербанка и разбогатели на миллион

Накачали газом: Двое россиян взорвали банкомат Сбербанка и разбогатели на миллион

Злоумышленник скрылся с места происшествия, но был задержан в ночь на 19-е число. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям "Приготовление к преступлению", "Кража", "Умышленное уничтожение имущества", сам "взрывотехник"-неудачник помещён в ИВС.

Ранее Лайф рассказывал, как кассир украл из банка 12 млн рублей и попытался улететь с деньгами из Москвы. В данный момент молодой человек признал себя виновным, возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Леонид Хромов
Леонид Хромов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Домохозяйка считала фасоль у двери глупым пранком, пока полиция не раскрыла ей пугающую правду

сегодня в 08:43

Неприятности обеспечены: 5 ошибок у банкомата, которые обернутся серьёзной нервотрёпкой

6 августа, 21:40

Трое погибли и 50 пострадали: Взрыв прогремел в толпе во время религиозного шествия в Пакистане

сегодня в 10:44

Британские учёные назвали вакцины, эффективность которых снижается при дельта-штамме

сегодня в 11:01

Зеленский заявил, что в Крыму "с радостью" примут украинскую власть

сегодня в 10:54

Новости партнеров

Layer 1