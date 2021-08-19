В Подмосковье таксист взорвал банкоматы ради денег, но ничего не получил. Видео © LIFE

Правоохранители задержали таксиста из Подмосковья, который попытался украсть деньги из банкоматов, взорвав технику, однако заветных миллионов так и не получил. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл 18 августа в Подольске. Злоумышленник заложил взрывпакет под один из банкоматов и взрывом повредил сразу семь устройств, а также камеры видеонаблюдения. Однако достать деньги у мужчины так и не получилось.

Произошедшее попало на видео. На кадрах видно, как мужчина заходит в помещение, кладёт предмет, от которого тянется провод, под самый крайний банкомат, а затем выходит на улицу. После этого происходит взрыв. Наружные камеры видеонаблюдения также зафиксировали его последствия.

Злоумышленник скрылся с места происшествия, но был задержан в ночь на 19-е число. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям "Приготовление к преступлению", "Кража", "Умышленное уничтожение имущества", сам "взрывотехник"-неудачник помещён в ИВС.