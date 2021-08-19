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Почти четверть россиян чувствовали себя одинокими в последние полгода

При этом около трети опрошенных меньше встречаются "вживую" пообщаться с друзьями и близкими. При этом 13%, наоборот, стали видеться чаще.

19 августа, 11:14
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

За последние полгода почти четверть (23%) россиян чувствовали себя одинокими, при этом 19% испытывают это чувство время от времени, а 4% — постоянно. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного на сайте организации.

"Те, кто за последние полгода испытывал чувство одиночества, считают основными причинами этого проблемы в семье и личной жизни, недостаток общения (по 11%), одинокое проживание (9%), отсутствие друзей и единомышленников, а также потерю близких (по 7%)", — сказано в сообщении.

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За последние два года 35% россиян меньше встречаются "вживую" пообщаться с друзьями и близкими, а 13% опрошенных, наоборот, стали видеться чаще. Большая часть респондентов (52%) сохранила общение на прежнем уровне.

Чтобы избежать чувство одиночества, респонденты чаще всего общаются с друзьями и родными (62%), смотрят фильмы, читают книги и играют в компьютерные игры (35%), занимаются хобби (30%) и погружаются с головой в работу (28%). Ещё 19% россиян занимаются спортом.

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Ранее проведённый опрос показал, сколько россиян недовольны своей зарплатой. Оказалось, что удовлетворение трудоустройством чаще отмечали работники промышленности, транспорта и IT-сферы.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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