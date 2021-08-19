Зеленский заявил, что в Крыму "с радостью" примут украинскую власть

В Крыму с радостью примут власть Киева, ведь с ней на полуостров вернётся жизнь. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму. С радостью, поверьте мне. Даже те, кто в душе с "октябрятским значком", кто его где-то спрятал, и они всё равно будут радоваться. Потому что с Украиной в Крым вернётся жизнь", — сказал Зеленский в интервью украинским журналистам, которое опубликовано на сайте главы государства.

По мнению лидера Незалежной, в Крыму поняли, что будет без Украины и без туристов, которые приезжали отдыхать на полуостров, а люди хотят видеть "что-то хорошее в будущем". Поэтому, как заметил президент, никаких ментальных изменений проводить не потребуется. Зеленский также заявил, вернуть под контроль украинской власти территорию Крыма пока сложнее, чем "завоевать мозги" жителей региона.