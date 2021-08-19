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Зеленский заявил, что в Крыму "с радостью" примут украинскую власть

По мнению главы Незалежной, вернуть контроль над полуостровом Киеву пока сложнее, чем "завоевать мозги" его жителей.

19 августа, 10:54
<p>Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/news/z-ukrayinoyu-u-krim-povernetsya-povnocinne-zhittya-glava-der-70153" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт президента Украины</a></p>

Фото © Сайт президента Украины

В Крыму с радостью примут власть Киева, ведь с ней на полуостров вернётся жизнь. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму. С радостью, поверьте мне. Даже те, кто в душе с "октябрятским значком", кто его где-то спрятал, и они всё равно будут радоваться. Потому что с Украиной в Крым вернётся жизнь", — сказал Зеленский в интервью украинским журналистам, которое опубликовано на сайте главы государства.

Зеленский помечтал о бокале шампанского в Крыму

Зеленский помечтал о бокале шампанского в Крыму

По мнению лидера Незалежной, в Крыму поняли, что будет без Украины и без туристов, которые приезжали отдыхать на полуостров, а люди хотят видеть "что-то хорошее в будущем". Поэтому, как заметил президент, никаких ментальных изменений проводить не потребуется. Зеленский также заявил, вернуть под контроль украинской власти территорию Крыма пока сложнее, чем "завоевать мозги" жителей региона.

В начале августа глава Незалежной уже заявлял, что Крым "никогда не будет русской территорией" и его "возвращение" под контроль Киева является вопросом времени. Он поделился детскими воспоминаниями и выразил уверенность, что Россия "никогда не будет любить" полуостров так, как Незалежная. В Крыму же Зеленскому ответили, что ждут его на полуострове только как туриста, если он публично откажется от своих претензий на территорию России.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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