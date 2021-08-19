"Пришло время дать по рукам": Эксперт назвала давно назревшим законопроект ЕР о запрете въезда русофобам
По словам Маргариты Лянге, этот документ очень важен для уважения самих себя. Кроме того, это форма мягкого воздействия на людей, которые унижают россиян.
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Президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге назвала давно назревшим разработанный "Единой Россией" законопроект о запрете въезда в РФ иностранцам-русофобам. По её мнению, Москва наконец-то "опомнилась" и нашла в себе силы противодействовать тем людям, которые своими высказываниями о России пробуждают ненависть и вражду, унижают людей.
"Мы часто видим, как разные комментаторы, блогеры и политики произносят совершенно недопустимые даже в общении комментарии в отношении россиян. Мы почему-то всё время стеснялись сказать, что вообще-то так не принято. В приличном обществе так не разговаривают, если ты позволяешь себе такое, то ты, наверное, становишься нерукопожатным. И мы не хотим видеть тебя в нашей стране", — отметила она в беседе с Лайфом.
Лянге подчеркнула, что такие люди не просто выражают своё мнение — они передёргивают факты, накручивают, а затем спокойно появляются в России на конференциях или других мероприятиях.
"Мы наконец вспомнили, что есть ещё и такая форма мягкого воздействия на людей, которые потеряли берега. Конечно, этот законопроект намного глубже (чем просто запрет. — Прим. Лайфа). И не хотелось бы, чтобы его воспринимали как какую-то предвыборную историю. Я смотрю, как наши комментаторы ведут себя, и за редким исключением мы никогда не позволяем себе того, что уже много лет позволяют в отношении нас. Пришло время дать по рукам подобным комментаторам, и это очень важная вещь для уважения самих себя", — добавила она.
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Напомним, члены "Единой России" разработали законопроект, запрещающий иностранцам и лицам без гражданства въезд в страну, если они совершили ряд "недружественных" действий. Под запрет попадут те, кто "возбуждает ненависть, вражду, унижает людей по национальному, расовому, религиозному или языковому признаку". Также въезд в РФ предлагают закрыть людям, которые оскорбляют ветеранов ВОВ, оскверняют символы воинской славы России, уничтожают или повреждают памятники и мемориалы, распространяют ложную информацию о деятельности СССР в годы ВОВ и о ветеранах. Аналогичные меры ждут за пропаганду или демонстрацию нацистской и экстремистской символики.
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