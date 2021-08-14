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Ненависть по заказу: Кто стоит за экс-дипломатом Вагабзаде, оскорбляющим русских, и что пишут об этом в соцсетях

Оскорбительно отозвавшийся о русском народе бывший азербайджанский дипломат Исфандияр Вагабзаде породил целую дискуссию, в ходе которой выяснилось, что не все считают нацизм чем-то нехорошим

13 августа, 21:40
<p>Фото © 13 kanal</p>

Фото © 13 kanal

10 августа военный корреспондент Александр Коц в своём телеграмм-канале опубликовал пост, в котором бывший посол Азербайджана, доктор наук, профессор Исфандияр Вагабзаде вступил в некую дискуссию с Владимиром Жириновским, обругав его оскорбительными словами. В рамках полемического замаха экс-дипломат заявил, что речь идёт не только о лидере ЛДПР, но и обо всём русском народе.

— Я работал для вас в Иране, знаю, чем занимаются русские ... Они ерундой занимаются, они воняют. Уже ваша вонь распространяется на весь мир. Дышать невозможно, — не стесняясь в выражениях, решил пообличать русский народ бывший посол Азербайджана.

Стоит отметить, что Исфандияр Вагабзаде ранее уже проявлял позывы к специфическому национализму, выраженному в крайне эмоциональной форме. Так, в рамках некоего околонаучного освещения международной повестки доктор наук сообщил, что "армяне — это персы, принявшие христианство, персы — это евреи, принявшие ислам, а русские — это помесь монголов и евреев, взявшие самые неудачные черты от двух народов". Он отметил, что подобные мысли открыто высказывает с 1990-х годов, то есть давно в теме и прекрасно отдаёт себе отчёт, что он говорит.

Умение Вагабзаде общаться с людьми оценили в российском МВД. Вместо долгих рассуждений и экспертиз филологических способностей "профессора", а также его попыток найти общий язык с представителем российской оппозиции, ему запретили въезд в Россию. Хотелось бы сказать навсегда, но всего на 50 лет, так что, если здоровье позволит, в 2071 году всё может быть.

Разумеется, последнее оскорбление вызвало большой информационный резонанс как в русской, так и в азербайджанской среде. Так, журналист Владислав Шурыгин написал, что серьёзно реагировать на действия данного человека — значит повестись на провокацию.

Фото © Facebook/Влад Шурыгин

Фото © Facebook/Влад Шурыгин

Однако нашлись и другие мнения: азербайджанский блогер, проживающий в Швейцарии, Лачим Мамишев в своём youtube-канале поддержал профессора. По его мнению, несчастный Вагабзаде не виноват, что злая Российская империя не даёт ему дышать свежим воздухом свободы, и только из-за этого его соотечественник в порыве патриотических чувств был вынужден сказать подобные вещи. Правда, тут же оговорился, что вовсе не считает русских такими и вообще неверно обвинять людей в связи с их национальностью. Но подписчики его канала, наоборот, вступились за Вагабзаде.

— Ну согласитесь. Исфендийар Вагабзаде очень умён, образованный человек. Он немножко перегнул палку, да,пишет один из пользователей.

— Вагабзаде правильно сказал. А если вам больно, просите прощения. Но от своего имени,говорит пользователь Sevilia.M

Другой азербайджанский блог — AktualTV — сконцентрировался на том, что ничего страшного, в общем-то, и не произошло, а во всём виноват Владимир Соловьёв, который и разогнал скандал. В запале ненависти блогер, пожелавший остаться неизвестным, пообещал 500 евро тому, кто плюнет российскому телеведущему в лицо. Зрители канала инициативу одобрили.

— По большому счёту, Исфардияр прав. Просто немножко не так выразился, пишет Savar Safarov. Комментарий лайкнуло почти 100 человек.

— Мы за Вагабзаде, правильно сделал, резюмирует Saleh Valehov.

Канал "Агрегатор", собирающий новости, связанные с Кавказским регионом, дал достаточно нейтральный комментарий, сообщив, что официальный Азербайджан уже заявил, что, так как посол не на службе, то к МИДу его высказывания не относятся, а общественность осудила высказывание Вагабзаде. Но в конце добавил: "А вот на нашем канале у наших подписчиков точка зрения совершенно иная, порядка 80% поддержали высказывание Вагабзаде в адрес Жириновского. Вывод: есть вынужденная дипломатия, а есть воля народа, и она идёт от души и ума".

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Как полагает крымский политолог Сергей Веселовский, ничего просто так не бывает. Кому-то очень важно инициировать русофобию по границам России, для этого в бывших советских республиках активно запустили процесс демонстрации ненависти к русским, полученные видеоролики стали вирусно рассылать в русской среде, ожидая возникновения обратной реакции.

— Заказчики этого процесса понимали, что нужны наглые, циничные и подлые оппоненты, которые будут раздражать русских. Реакция же простая: русских обижают, кто виноват — слабая Россия виновата, то есть Путин. Высказывания Вагабзаде — очередной акт марлезонского балета, "подготовка" к выборам, часть стратегии, направленной на то, чтобы инициировать градус ненависти в России, а затем списать на проблемы власти или даже силовиков. Каждый эпизод этой гадости специально распространяется по всей стране, любой инцидент показывается так, как будто идёт гражданская война. И высказывание этого человека вполне укладывается в эту стратегию. Приказы эти идут, разумеется, из Вашингтона, где работают специально обученные люди, социальные инженеры, те, кто прекрасно понимает, как устроены эмоции у людей, — отметил он.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Солидарен с политологом и депутат Государственной думы Евгений Фёдоров, который полагает, что Вагабзаде действует в рамках некой стратегии, смысл которой заключается в том, чтобы как можно сильнее испортить отношения между Россией и Азербайджаном.

— Этот дипломат был уволен пять лет назад, официальная причина — огрехи в работе, это было сказано азербайджанской стороной. По сути, это пенсионер, который последние пять лет занимается неизвестно чем, а на кого он работает, понять не так сложно. Мы знаем, что в Азербайджане очень мощные позиции Турции и США, не случайно там размещена американская биолаборатория. Так вот, из подобных людей и формируется штат агентов, которые в данном случае раскачивают российско-азербайджанские отношения, типичная пятая колонна. Скорее всего, его хозяева дали задание, он его и выполнил, даже подставил себя под Уголовный кодекс, в том числе Азербайджана. При этом такие люди обычно прекрасно знают, как им не пострадать, всегда готовят пути отступления. Поэтому я думаю, что мы имеем случай не с дураком, а с политическим заказом, — заявил Фёдоров.

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Достаточно масштабные дискуссии по этому поводу возникли и на азербайджанских форумах, где, стоит отметить, люди высказывали менее однозначные точки зрения.

— Конкретно в лужу сел этот Вагабзаде. Выставил себя дураком, сделал идиотские заявления. Хотя, казалось бы, на руках такие козыри, столько всего можно было бы культурно, обоснованно по полочкам разложить и даже пристыдить адекватных русских. Но нет… Надо было плюнуть против ветра. И вообще, стыдно мне за такую "интеллигенцию". До 2016-го всё тебя устраивало в этом правительстве, а как только лишился места, то сразу начал противоборствовать, — пишет пользователь из Баку Deymon Salvatore.

Однако другой пользователь, Guru, на возражение о том, что обругал Вагабзаде не только Владимира Жириновского, но и всех русских скопом, меланхолично ответил: "Я вам хочу напомнить, никого обижать не хочу, но первым врагом Азербайджана является Россия, и скажите спасибо терпеливому, самокритичному, толерантному азербайджанскому народу за то, что, несмотря на это, относится к русским терпимо, даже очень терпимо".

В целом, если посмотреть азербайджанские блоги, люди там скорее недоумевают, как доктор наук и дипломат, который, в конце концов, должен понимать, что такое политический этикет, говорит такие вещи, рассуждает политолог Александр Роджерс.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

— С точки зрения граждан республики, это выглядит как дискредитация азербайджанцев, притом намеренная. Тут может быть два варианта. Первый — он хочет испортить отношения между Москвой и Баку, что позволит Турции ещё активнее лезть на Южный Кавказ, а второй вариант — устроить национальный конфликт внутри России между азербайджанцами, которых проживает около двух миллионов, и русскими. На обе эти задачи данный персонаж и может работать, — сказал эксперт.

Сам Вагабзаде считает себя правым, о чём заявил в интервью азербайджанскому каналу, где выразил свою точку зрения. Критика со стороны российских СМИ воспринимается им не иначе как нападки на свободолюбивого человека.

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Остаётся добавить, что быстрая реакция российского государственного аппарата внушает надежду, что подобные случаи будут пресекаться. Другой вопрос — будет ли проведена работа с диаспорами, которые списывают все аналогичные инциденты на эмоциональность и дурное воспитание.

Авторы
Никита Юрченко
Никита Юрченко

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