Ненависть по заказу: Кто стоит за экс-дипломатом Вагабзаде, оскорбляющим русских, и что пишут об этом в соцсетях Оскорбительно отозвавшийся о русском народе бывший азербайджанский дипломат Исфандияр Вагабзаде породил целую дискуссию, в ходе которой выяснилось, что не все считают нацизм чем-то нехорошим 13 августа, 21:40 Фото © 13 kanal

10 августа военный корреспондент Александр Коц в своём телеграмм-канале опубликовал пост, в котором бывший посол Азербайджана, доктор наук, профессор Исфандияр Вагабзаде вступил в некую дискуссию с Владимиром Жириновским, обругав его оскорбительными словами. В рамках полемического замаха экс-дипломат заявил, что речь идёт не только о лидере ЛДПР, но и обо всём русском народе.

— Я работал для вас в Иране, знаю, чем занимаются русские ... Они ерундой занимаются, они воняют. Уже ваша вонь распространяется на весь мир. Дышать невозможно, — не стесняясь в выражениях, решил пообличать русский народ бывший посол Азербайджана.

Стоит отметить, что Исфандияр Вагабзаде ранее уже проявлял позывы к специфическому национализму, выраженному в крайне эмоциональной форме. Так, в рамках некоего околонаучного освещения международной повестки доктор наук сообщил, что "армяне — это персы, принявшие христианство, персы — это евреи, принявшие ислам, а русские — это помесь монголов и евреев, взявшие самые неудачные черты от двух народов". Он отметил, что подобные мысли открыто высказывает с 1990-х годов, то есть давно в теме и прекрасно отдаёт себе отчёт, что он говорит.

Умение Вагабзаде общаться с людьми оценили в российском МВД. Вместо долгих рассуждений и экспертиз филологических способностей "профессора", а также его попыток найти общий язык с представителем российской оппозиции, ему запретили въезд в Россию. Хотелось бы сказать навсегда, но всего на 50 лет, так что, если здоровье позволит, в 2071 году всё может быть.

Разумеется, последнее оскорбление вызвало большой информационный резонанс как в русской, так и в азербайджанской среде. Так, журналист Владислав Шурыгин написал, что серьёзно реагировать на действия данного человека — значит повестись на провокацию.

Однако нашлись и другие мнения: азербайджанский блогер, проживающий в Швейцарии, Лачим Мамишев в своём youtube-канале поддержал профессора. По его мнению, несчастный Вагабзаде не виноват, что злая Российская империя не даёт ему дышать свежим воздухом свободы, и только из-за этого его соотечественник в порыве патриотических чувств был вынужден сказать подобные вещи. Правда, тут же оговорился, что вовсе не считает русских такими и вообще неверно обвинять людей в связи с их национальностью. Но подписчики его канала, наоборот, вступились за Вагабзаде.

— Ну согласитесь. Исфендийар Вагабзаде очень умён, образованный человек. Он немножко перегнул палку, да, — пишет один из пользователей.



— Вагабзаде правильно сказал. А если вам больно, просите прощения. Но от своего имени, — говорит пользователь Sevilia.M

Другой азербайджанский блог — AktualTV — сконцентрировался на том, что ничего страшного, в общем-то, и не произошло, а во всём виноват Владимир Соловьёв, который и разогнал скандал. В запале ненависти блогер, пожелавший остаться неизвестным, пообещал 500 евро тому, кто плюнет российскому телеведущему в лицо. Зрители канала инициативу одобрили.

— По большому счёту, Исфардияр прав. Просто немножко не так выразился, — пишет Savar Safarov. Комментарий лайкнуло почти 100 человек. — Мы за Вагабзаде, правильно сделал, — резюмирует Saleh Valehov.

Канал "Агрегатор", собирающий новости, связанные с Кавказским регионом, дал достаточно нейтральный комментарий, сообщив, что официальный Азербайджан уже заявил, что, так как посол не на службе, то к МИДу его высказывания не относятся, а общественность осудила высказывание Вагабзаде. Но в конце добавил: "А вот на нашем канале у наших подписчиков точка зрения совершенно иная, порядка 80% поддержали высказывание Вагабзаде в адрес Жириновского. Вывод: есть вынужденная дипломатия, а есть воля народа, и она идёт от души и ума".

Как полагает крымский политолог Сергей Веселовский, ничего просто так не бывает. Кому-то очень важно инициировать русофобию по границам России, для этого в бывших советских республиках активно запустили процесс демонстрации ненависти к русским, полученные видеоролики стали вирусно рассылать в русской среде, ожидая возникновения обратной реакции.





— Заказчики этого процесса понимали, что нужны наглые, циничные и подлые оппоненты, которые будут раздражать русских. Реакция же простая: русских обижают, кто виноват — слабая Россия виновата, то есть Путин. Высказывания Вагабзаде — очередной акт марлезонского балета, "подготовка" к выборам, часть стратегии, направленной на то, чтобы инициировать градус ненависти в России, а затем списать на проблемы власти или даже силовиков. Каждый эпизод этой гадости специально распространяется по всей стране, любой инцидент показывается так, как будто идёт гражданская война. И высказывание этого человека вполне укладывается в эту стратегию. Приказы эти идут, разумеется, из Вашингтона, где работают специально обученные люди, социальные инженеры, те, кто прекрасно понимает, как устроены эмоции у людей, — отметил он.

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Солидарен с политологом и депутат Государственной думы Евгений Фёдоров, который полагает, что Вагабзаде действует в рамках некой стратегии, смысл которой заключается в том, чтобы как можно сильнее испортить отношения между Россией и Азербайджаном.

— Этот дипломат был уволен пять лет назад, официальная причина — огрехи в работе, это было сказано азербайджанской стороной. По сути, это пенсионер, который последние пять лет занимается неизвестно чем, а на кого он работает, понять не так сложно. Мы знаем, что в Азербайджане очень мощные позиции Турции и США, не случайно там размещена американская биолаборатория. Так вот, из подобных людей и формируется штат агентов, которые в данном случае раскачивают российско-азербайджанские отношения, типичная пятая колонна. Скорее всего, его хозяева дали задание, он его и выполнил, даже подставил себя под Уголовный кодекс, в том числе Азербайджана. При этом такие люди обычно прекрасно знают, как им не пострадать, всегда готовят пути отступления. Поэтому я думаю, что мы имеем случай не с дураком, а с политическим заказом, — заявил Фёдоров.

Достаточно масштабные дискуссии по этому поводу возникли и на азербайджанских форумах, где, стоит отметить, люди высказывали менее однозначные точки зрения. — Конкретно в лужу сел этот Вагабзаде. Выставил себя дураком, сделал идиотские заявления. Хотя, казалось бы, на руках такие козыри, столько всего можно было бы культурно, обоснованно по полочкам разложить и даже пристыдить адекватных русских. Но нет… Надо было плюнуть против ветра. И вообще, стыдно мне за такую "интеллигенцию". До 2016-го всё тебя устраивало в этом правительстве, а как только лишился места, то сразу начал противоборствовать, — пишет пользователь из Баку Deymon Salvatore.

Однако другой пользователь, Guru, на возражение о том, что обругал Вагабзаде не только Владимира Жириновского, но и всех русских скопом, меланхолично ответил: "Я вам хочу напомнить, никого обижать не хочу, но первым врагом Азербайджана является Россия, и скажите спасибо терпеливому, самокритичному, толерантному азербайджанскому народу за то, что, несмотря на это, относится к русским терпимо, даже очень терпимо".

В целом, если посмотреть азербайджанские блоги, люди там скорее недоумевают, как доктор наук и дипломат, который, в конце концов, должен понимать, что такое политический этикет, говорит такие вещи, рассуждает политолог Александр Роджерс.

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— С точки зрения граждан республики, это выглядит как дискредитация азербайджанцев, притом намеренная. Тут может быть два варианта. Первый — он хочет испортить отношения между Москвой и Баку, что позволит Турции ещё активнее лезть на Южный Кавказ, а второй вариант — устроить национальный конфликт внутри России между азербайджанцами, которых проживает около двух миллионов, и русскими. На обе эти задачи данный персонаж и может работать, — сказал эксперт.

Сам Вагабзаде считает себя правым, о чём заявил в интервью азербайджанскому каналу, где выразил свою точку зрения. Критика со стороны российских СМИ воспринимается им не иначе как нападки на свободолюбивого человека.

Остаётся добавить, что быстрая реакция российского государственного аппарата внушает надежду, что подобные случаи будут пресекаться. Другой вопрос — будет ли проведена работа с диаспорами, которые списывают все аналогичные инциденты на эмоциональность и дурное воспитание.

Авторы Никита Юрченко