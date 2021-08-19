Британские учёные назвали вакцины, эффективность которых снижается при дельта-штамме

Эффективность антиковидных вакцин Pfizer и AstraZeneca снижается спустя три месяца после вакцинации в условиях дельта-штамма. К такому выводу пришли учёные из Оксфордского университета.

Так, согласно данным исследования, через 90 дней после введения второй дозы одного из вышеперечисленных препаратов их эффективность начинает значительно снижаться. Pfizer — до 75%, а AstraZeneca — вообще до 61%. Специалисты уточнили, что такая неутешительная тенденция чаще встречается среди людей старше 35 лет.

Исследователи также добавили, что эффективность препаратов через четыре-пять месяцев остаётся неизменной. По мнению специалистов, тем, кто привился данными вакцинами, вероятно, потребуется бустерная прививка.