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Британские учёные назвали вакцины, эффективность которых снижается при дельта-штамме

Специалисты уточнили, что такая неутешительная тенденция чаще встречается среди людей старше 35 лет. По их мнению, тем, кто привился данными препаратами, вероятно, потребуется бустерная прививка.

19 августа, 11:01
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Эффективность антиковидных вакцин Pfizer и AstraZeneca снижается спустя три месяца после вакцинации в условиях дельта-штамма. К такому выводу пришли учёные из Оксфордского университета.

Так, согласно данным исследования, через 90 дней после введения второй дозы одного из вышеперечисленных препаратов их эффективность начинает значительно снижаться. Pfizer — до 75%, а AstraZeneca — вообще до 61%. Специалисты уточнили, что такая неутешительная тенденция чаще встречается среди людей старше 35 лет.

Pfizer и BioNTech предоставят данные о бустерной дозе вакцины против ковида

Pfizer и BioNTech предоставят данные о бустерной дозе вакцины против ковида

Исследователи также добавили, что эффективность препаратов через четыре-пять месяцев остаётся неизменной. По мнению специалистов, тем, кто привился данными вакцинами, вероятно, потребуется бустерная прививка.

Ранее Лайф сообщал, что центр Гамалеи модифицировал вакцину "Спутник V" под дельта-штамм. Однако говорить об эффективности такого варианта пока преждевременно, заметил Александр Гинцбург.

Комбинация "Спутника V" с другой вакциной дала хороший иммунитет

Комбинация "Спутника V" с другой вакциной дала хороший иммунитет

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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