Боевик "Талибана" потребовал от журналистки закрыть лицо во время интервью
В конце концов террорист отказался говорить с американской корреспонденткой, а после этого группа радикалов начала угрожать съёмочной команде.
Боевик "Талибана" потребовал от журналистки, попытавшейся взять у него интервью, закрыть лицо. Видео © CNN
Корреспондент CNN Кларисса Уорд попыталась взять интервью у боевика "Талибана"*, однако тот отказался отвечать на вопросы и потребовал от девушки закрыть лицо.
"Он сказал мне, чтобы я закрыла своё лицо", — сказала Уорд в репортаже.
В конце концов террорист всё же отказался говорить с журналисткой, несмотря на то что она выполнила его условия. После этого съёмочная группа попыталась покинуть место, однако талибы начали угрожать сотрудникам СМИ, демонстрируя автоматы. Кроме того, прозвучало несколько выстрелов в воздух. В итоге корреспондентка смогла безопасно покинуть площадь.
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Ранее корреспондент CNN показал обстановку в аэропорту Кабула. По его словам, на одном из выходов он попал в давку, а также слышал выстрелы в воздух. Однако в целом обстановка была спокойной. Позднее появились кадры, как желающих прорваться в аэропорт афганцев разгоняют выстрелами и газом, а вокруг царит хаос.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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