Боевик "Талибана" потребовал от журналистки закрыть лицо во время интервью

Боевик "Талибана" потребовал от журналистки, попытавшейся взять у него интервью, закрыть лицо. Видео © CNN

Корреспондент CNN Кларисса Уорд попыталась взять интервью у боевика "Талибана"*, однако тот отказался отвечать на вопросы и потребовал от девушки закрыть лицо.

"Он сказал мне, чтобы я закрыла своё лицо", — сказала Уорд в репортаже.

В конце концов террорист всё же отказался говорить с журналисткой, несмотря на то что она выполнила его условия. После этого съёмочная группа попыталась покинуть место, однако талибы начали угрожать сотрудникам СМИ, демонстрируя автоматы. Кроме того, прозвучало несколько выстрелов в воздух. В итоге корреспондентка смогла безопасно покинуть площадь.

Ранее корреспондент CNN показал обстановку в аэропорту Кабула. По его словам, на одном из выходов он попал в давку, а также слышал выстрелы в воздух. Однако в целом обстановка была спокойной. Позднее появились кадры, как желающих прорваться в аэропорт афганцев разгоняют выстрелами и газом, а вокруг царит хаос.